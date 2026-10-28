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Главная Авто Лучшие подержанные Hyundai Tucson с механической коробкой передач

Лучшие подержанные Hyundai Tucson с механической коробкой передач

Ua ru
28 октября 2026 08:30
Кроссоверы Hyundai Tucson с механической коробкой передач: лучшие б/у модели thecarconnection.com
Hyundai Tucson 2013 года. Фото: thecarconnection.com

Компактный кроссовер Hyundai Tucson оставался одним из немногих представителей своего сегмента, в котором производитель долгое время сохранял механическую коробку передач. Механика позволяет снизить расходы на обслуживание и существенно сэкономить при покупке подержанного автомобиля. На вторичном рынке до сих пор представлены два поколения этой модели с МКПП, которые предлагают различную комплектацию и модификации двигателей. Для удачного выбора стоит знать технические детали и особенности каждого года выпуска.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Первое поколение

Первое поколение Hyundai Tucson (2005–2009) оснащалось 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 140 л.с. В базовой версии этот силовой агрегат работал в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Полный привод для базовых комплектаций предлагался исключительно в сочетании с механической коробкой передач, тогда как автоматическая коробка передач сочеталась с более мощным двигателем V6 объемом 2,7 л и мощностью 173 л.с.

Производитель сохранял такую линейку трансмиссий на протяжении всего периода выпуска первого поколения. По оценкам специалистов, автомобиль демонстрирует средний уровень надежности, а простая механическая коробка передач практически не доставляла проблем владельцам.

Второе поколение

Следующее поколение Hyundai Tucson (2010–2013) получило более современный дизайн кузова и более качественную отделку салона. В модели 2010 года предлагался 2,4-литровый двигатель серии Theta II мощностью до 176 л.с. с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Полный привод для механической коробки в этом году уже не предлагался.

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Впоследствии линейку дополнил 2-литровый двигатель Theta II мощностью 165 л.с. с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Его предлагали для базовых переднеприводных версий вплоть до 2013 года, после чего производитель окончательно снял механическую трансмиссию с производства.

Именно 2-литровая версия оказалась значительно надежнее в повседневной эксплуатации и не доставляла серьезных хлопот владельцам. Зато более мощный двигатель 2.4 Theta II имел заводской дефект, выражавшийся в преждевременном износе вкладышей коленчатого вала, из-за чего производитель развернул масштабные кампании по отзыву и расширил гарантийные обязательства.

Ранее Новини.LIVE писали о трех более мощных альтернативах Hyundai Tucson. На рынке есть автомобили, которые превосходят эту модель в аналогичном ценовом сегменте.

Также ознакомьтесь с ТОП-7 лучших версий Hyundai Tucson. Специалистами Consumer Reports, J.D. Power и US News некоторые модельные годы кроссовера признаны исключительными.

авто автомобиль подержанные авто кроссовер Hyundai коробка передач
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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