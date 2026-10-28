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Головна Авто Кращі вживані Hyundai Tucson з механічною коробкою передач

Кращі вживані Hyundai Tucson з механічною коробкою передач

Ua ru
28 жовтня 2026 08:30
Кросовери Hyundai Tucson з механічною КПП: кращі вживані моделі thecarconnection.com
Hyundai Tucson 2013 року. Фото: thecarconnection.com

Компактний кросовер Hyundai Tucson залишався одним з небагатьох представників свого сегмента, де виробник довго зберігав механічну трансмісію. Механіка дозволяє знизити витрати на обслуговування та суттєво зекономити при купівлі автомобіля з пробігом. На вторинному ринку досі є два покоління цієї моделі з МКПП, які пропонують різне оснащення та модифікації двигунів. Для вдалого вибору варто знати технічні деталі та особливості кожного року випуску.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Перше покоління

Початкове покоління Hyundai Tucson (2005–2009) оснащували 2-літровим бензиновим мотором потужністю 140 к.с. У базовій версії цей силовий агрегат працював у парі з 5-ступеневою механічною коробкою передач. Повний привод для початкових комплектацій пропонували виключно у поєднанні з механікою, тоді як автоматична трансмісія йшла в парі з потужнішим мотором V6 2.7 на 173 к.с.

Виробник зберігав таку лінійку трансмісій протягом усього періоду випуску першої генерації. За оцінками фахівців, автомобіль демонструє середній рівень надійності, а проста механічна коробка майже не створювала проблем власникам.

Друге покоління

Наступне покоління Hyundai Tucson (2010–2013) отримало сучасніший дизайн кузова та якісніше оздоблення салону. У моделі 2010 року пропонували 2,4-літровий двигун серії Theta II потужністю до 176 к.с. з 6-ступеневою механікою. Повний привод для механічної коробки в цьому році вже не пропонували.

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Згодом лінійку доповнив 2-літровий мотор Theta II на 165 к.с. з 5-ступеневою механікою. Його пропонували для базових передньопривідних версій аж до 2013 року, після чого виробник остаточно зняв механічну трансмісію з виробництва.

Саме 2-літрова версія виявилася значно надійнішою в щоденній експлуатації та не створювала серйозних клопотів власникам. Натомість старший мотор 2.4 Theta II мав заводський дефект з передчасним зносом вкладишів колінчастого вала, через що виробник розгорнув масштабні кампанії з відкликання та розширив гарантійні зобов'язання.

Раніше Новини.LIVE писали про три потужніші альтернативи Hyundai Tucson. На ринку є машини, які переважають цю модель за кількістю кінських сил у подібному ціновому сегменті.

Також ознайомтеся з  ТОП-7 найкращих випусків Hyundai Tucson. Фахівцями Consumer Reports, J.D. Power та US News деякі модельні роки кросовера визнані винятковими.

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Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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