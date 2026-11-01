Hyundai Kona 2021 року. Фото: netcarshow.com

Компактний кросовер Hyundai Kona з'явився у 2018 році та швидко здобув високу популярність завдяки вигідній ціні й привабливому дизайну. Модель розійшлася тиражем понад 2 000 000 примірників, завоювавши прихильність багатьох автомобілістів. Проте на вторинному ринку цей автомобіль викликає суперечливі відгуки через систематичні поломки.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Двигун та коробка

Ранні версії кросовера з базовим бензиновим мотором 2 л відрізняються вкрай низьким ресурсом. Двигун починає гучно стукати, раптово вимикається або повністю заклинює ще до досягнення позначки 80 000 км.

Проблема виникає навіть за умови ідеального та своєчасного обслуговування. Причиною поломок виявився заводський дефект поршневих кілець, який змусив виробника відкликати тисячі машин.

Скарги викликає роботизована 7-ступенева трансмісія DCT, яку встановлювали на версії з турбомотором 1,6 л. Під час руху в заторах коробка передач перемикається з затримками та посмикуваннями. Іноді трансмісія самовільно переходить у нейтральний режим просто під час їзди, повністю втрачаючи тягу.

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Електрична версія

Електрична модифікація Kona Electric також потрапила під кілька масштабних кампаній з відкликання. Через загрозу займання акумуляторних блоків виробник рекомендував власникам залишати авто на вулиці далі від будинків. Заміна батареї розтягувалася на довгі місяці через дефіцит деталей на сервісних станціях.

Додатково власники електромобілів стикаються з гучним брязкотом під капотом. Цей сторонній звук може свідчити про вихід з ладу силового агрегату та редуктора. Часто такий дефект виявляють вже на перших місяцях експлуатації машини.

Салон та багажник

Багато власників скаржаться на низький рівень акустичного комфорту під час їзди на трасі. Салон кросовера пропускає занадто багато сторонніх шумів, що сильно втомлює під час довгих поїздок. Навіть електричні версії іноді видають дивний високий гуркіт під час рекуперативного гальмування.

Перше покоління моделі засмучує обмеженим внутрішнім простором та дуже маленьким багажником. Компактні розміри ускладнюють щоденні поїздки за багажем чи сімейні подорожі.

Якість оздоблювальних матеріалів салону також залишає бажати кращого. Жорсткий пластик на передній панелі та дверях починає неприємно рипіти навіть на нових машинах із пробігом менш як 6500 км.

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