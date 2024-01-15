Шесть мировых автобрендов, которые до сих пор не выпускают электромобили

В модельном ряду Bugatti до сих пор нет электромобиля. Фото: carbuzz.com

Современный тренд на электромобили создала компания Tesla, когда начала серийное производство своего первого электрического Roadster в 2008 году. С тех пор электрокары начали постепенно выпускать почти все мировые производители традиционных автомобилей с ДВС, но некоторые из них до сих пор не присоединились к этому кругу.

Об этом написала Avtosota.

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Land Rover

Фото: infocar.ua

Land Rover пока выпускает только гибридные авто, например модели Range Rover и Sport PHEV, которые получили запас хода до 82 км на электроприводе. Недавно компания представила Range Rover EV. Но до сих пор неизвестны ни дата выпуска, ни основные характеристики полностью электрического авто.

Chrysler

Фото: infocar.ua

Chrysler намерена полностью электрифицировать свой модельный ряд до 2028 года. Производитель уже представил концепт электрического кроссовера Airflow.

Infiniti

Фото: processer.media

Электрификация всего модельного ряда бренда запланирована на 2030 год. Пока представлены концепты Vision Qe, QX Inspiration SUV, Qs Inspiration и Prototype 10.

Bentley

Фото: wikimedia

Bentley с 2018 года начал оснащать некоторые свои модели гибридными силовыми установками. В планах компании производить по EV-модели ежегодно с 2025 года. Полной углеродной нейтральности Bentley планирует достичь к 2030 году. Пока компания презентовала концепты EXP 12 Speed 6e и EXP 100 GT.

Ferrari

Фото: wikimedia

В 2019 году первая плагин-гибридная установка появилась на модели SF90 Stradale, развивавшей максимальную скорость 350 км/ч. Полной электрификации Ferrari планирует достичь к 2030 году. А с 2026 года доля продаж полностью электрических и гибридных автомобилей составит 60%.

Bugatti

Фото: wikimedia

У модельного ряда Bugatti нет полностью электрического автомобиля, и когда он появится неизвестно. В 2021 году Bugatti объединилась с известным производителем электрокаров Rimac. Очевидно, что это слияние должно привести к появлению электрических Bugatti.

Ранее мы представили ТОП-3 лучших электрокаров для длительных путешествий с наибольшим запасом хода. Также Конкурент Tesla и Porsche — Xiaomi — начал производство своего первого электромобиля SU7.