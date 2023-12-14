ТОП-3 лучших электрокаров для длительных путешествий с наибольшим запасом хода
До недавнего времени полностью электрические транспортные средства не пригодны для длительных путешествий. Сегодня автоконцерны производят конкурентоспособные машины с большой дальностью пробега, также развивается зарядная инфраструктура на магистралях.
Список лучших электромобилей с самым большим запасом хода составил HotCars.
1. Lucid Air
- Запас хода — 830 км
Tesla теряет корону, поскольку бренд Lucid Motors представил роскошный электромобиль Air, который имеет поразительный запас хода по оценкам американского Агентства по охране окружающей среды.
2. Tesla Model S
- Запас хода — 652 км.
С 2012 года Tesla Model S совершила революцию на рынке, став первым электромобилем, способным преодолевать большие расстояния на одном заряде и при этом не выглядеть скомпрометированным. С годами Model S становится только лучше и совершеннее.
3. Chevrolet Silverado EV
- Запас хода - 644 км.
Помимо основной клиентской базы, Silverado EV также отлично подходит для долгих путешествий, если его владельцам когда-нибудь понадобится отдохнуть от перевозки оборудования в кузове.
Ранее мы писали, как правильно ухаживать за электрокаром, чтобы избежать поломок. Также эксперт назвал восемь причин держаться от электромобилей как можно дальше.
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