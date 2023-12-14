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ТОП-3 лучших электрокаров для длительных путешествий с наибольшим запасом хода

14 декабря 2023 16:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-3 лучших электрокаров для длительных путешествий с наибольшим запасом хода
Современные технические характеристики электрокаров позволяют их владельцам долго путешествовать. Фото: carmagazine.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

До недавнего времени полностью электрические транспортные средства не пригодны для длительных путешествий. Сегодня автоконцерны производят конкурентоспособные машины с большой дальностью пробега, также развивается зарядная инфраструктура на магистралях.

Список лучших электромобилей с самым большим запасом хода составил HotCars.

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1. Lucid Air

Фото: autoexpress.co.uk
  • Запас хода — 830 км

Tesla теряет корону, поскольку бренд Lucid Motors представил роскошный электромобиль Air, который имеет поразительный запас хода по оценкам американского Агентства по охране окружающей среды.

2. Tesla Model S

Фото: infocar.ua
  • Запас хода — 652 км.

С 2012 года Tesla Model S совершила революцию на рынке, став первым электромобилем, способным преодолевать большие расстояния на одном заряде и при этом не выглядеть скомпрометированным. С годами Model S становится только лучше и совершеннее.

3. Chevrolet Silverado EV

Фото: electrek.co
  • Запас хода - 644 км.

Помимо основной клиентской базы, Silverado EV также отлично подходит для долгих путешествий, если его владельцам когда-нибудь понадобится отдохнуть от перевозки оборудования в кузове.

Ранее мы писали, как правильно ухаживать за электрокаром, чтобы избежать поломок. Также эксперт назвал восемь причин держаться от электромобилей как можно дальше.

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