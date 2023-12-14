ТОП-3 найкращих електрокарів для тривалих подорожей з найбільшим запасом ходу
До недавнього часу повністю електричні транспортні засоби не були придатними для тривалих подорожей. Сьогодні автоконцерни виробляють конкурентоспроможні машини з великою дальністю пробігу, також розвивається зарядна інфраструктура на магістралях.
Список найкращих електромобілів з найбільшим запасом ходу склав HotCars.
1. Lucid Air
- Запас ходу — 830 км
Tesla втрачає корону, позаяк бренд Lucid Motors представив розкішний електромобіль Air, який має справді вражаючий запас ходу за оцінками американського Агентства з охорони довкілля.
2. Tesla Model S
- Запас ходу — 652 км
З 2012 року Tesla Model S зробила революцію на ринку, ставши першим електромобілем, здатним долати великі відстані на одному заряді й при цьому не виглядати скомпрометованим. З роками Model S стає лише кращою та досконалішою.
3. Chevrolet Silverado EV
- Запас ходу — 644 км
Окрім основної клієнтської бази, Silverado EV також чудово підходить для довгих подорожей, якщо його власникам коли-небудь знадобиться відпочити від перевезення обладнання в кузові.
Раніше ми писали, як правильно доглядати за електрокаром, щоб уникнути поломок. Також експерт назвав вісім причин триматися від електромобілів якомога далі.
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