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ТОП-3 найкращих електрокарів для тривалих подорожей з найбільшим запасом ходу

14 грудня 2023 16:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-3 найкращих електрокарів для тривалих подорожей з найбільшим запасом ходу
Сучасні технічні характеристики електрокарів дозволяють їхнім власникам довгі подорожі. Фото: carmagazine.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

До недавнього часу повністю електричні транспортні засоби не були придатними для тривалих подорожей. Сьогодні автоконцерни виробляють конкурентоспроможні машини з великою дальністю пробігу, також розвивається зарядна інфраструктура на магістралях.

Список найкращих електромобілів з найбільшим запасом ходу склав HotCars.

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1. Lucid Air

Фото: autoexpress.co.uk
  • Запас ходу — 830 км

Tesla втрачає корону, позаяк бренд Lucid Motors представив розкішний електромобіль Air, який має справді вражаючий запас ходу за оцінками американського Агентства з охорони довкілля.

2. Tesla Model S

Фото: infocar.ua
  • Запас ходу — 652 км

З 2012 року Tesla Model S зробила революцію на ринку, ставши першим електромобілем, здатним долати великі відстані на одному заряді й при цьому не виглядати скомпрометованим. З роками Model S стає лише кращою та досконалішою.

3. Chevrolet Silverado EV

Фото: electrek.co
  • Запас ходу — 644 км

Окрім основної клієнтської бази, Silverado EV також чудово підходить для довгих подорожей, якщо його власникам коли-небудь знадобиться відпочити від перевезення обладнання в кузові.

Раніше ми писали, як правильно доглядати за електрокаром, щоб уникнути поломок. Також експерт назвав вісім причин триматися від електромобілів якомога далі.

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