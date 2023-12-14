ТОП-3 найкращих електрокарів для тривалих подорожей з найбільшим запасом ходу

Сучасні технічні характеристики електрокарів дозволяють їхнім власникам довгі подорожі. Фото: carmagazine.co.uk

До недавнього часу повністю електричні транспортні засоби не були придатними для тривалих подорожей. Сьогодні автоконцерни виробляють конкурентоспроможні машини з великою дальністю пробігу, також розвивається зарядна інфраструктура на магістралях.

Список найкращих електромобілів з найбільшим запасом ходу склав HotCars.

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1. Lucid Air

Фото: autoexpress.co.uk

Запас ходу — 830 км

Tesla втрачає корону, позаяк бренд Lucid Motors представив розкішний електромобіль Air, який має справді вражаючий запас ходу за оцінками американського Агентства з охорони довкілля.

2. Tesla Model S

Фото: infocar.ua

Запас ходу — 652 км

З 2012 року Tesla Model S зробила революцію на ринку, ставши першим електромобілем, здатним долати великі відстані на одному заряді й при цьому не виглядати скомпрометованим. З роками Model S стає лише кращою та досконалішою.

3. Chevrolet Silverado EV

Фото: electrek.co

Запас ходу — 644 км

Окрім основної клієнтської бази, Silverado EV також чудово підходить для довгих подорожей, якщо його власникам коли-небудь знадобиться відпочити від перевезення обладнання в кузові.

Раніше ми писали, як правильно доглядати за електрокаром, щоб уникнути поломок. Також експерт назвав вісім причин триматися від електромобілів якомога далі.