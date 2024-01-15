Шість світових автобрендів, які досі не випускають електрокарів

В модельному ряду Bugatti досі немає жодного електромобіля. Фото: carbuzz.com

Сучасний тренд на електромобілі створила компанія Tesla, коли розпочала серійне виробництво свого першого електричного Roadster у 2008 році. З того часу електрокари почали поступово випускати майже усі світові виробники традиційних авто з ДВЗ, але деякі з них досі не приєдналися до цього кола.

Про це написала Avtosota.

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Land Rover

Фото: infocar.ua

Land Rover поки що випускає лише гібридні авто, наприклад, моделі Range Rover та Sport PHEV, які отримали запас ходу до 82 км на електроприводі. Недавно компанія представила Range Rover EV. Але досі невідомі, ані дата випуску, ані основні характеристики повністю електричного авто.

Chrysler

Фото: infocar.ua

Chrysler має намір повністю електрифікувати свій модельний ряд до 2028 року. Виробник вже презентував концепт електричного кросовера Airflow.

Infiniti

Фото: processer.media

Електрифікація всього модельного ряду бренду запланована на 2030 рік. Поки що лише представлені концепти Vision Qe, QX Inspiration SUV, Qs Inspiration та Prototype 10.

Bentley

Фото: wikimedia

Bentley з 2018 року почав оснащувати деякі свої моделі гібридними силовими установками. В планах компанії випускати по EV-моделі щорічно з 2025 року. Повної вуглецевої нейтральності Bentley планує досягти до 2030 року. Поки що компанія презентувала концепти EXP 12 Speed 6e та EXP 100 GT.

Ferrari

Фото: wikimedia

У 2019 році перша плагін-гібридна установка з’явилася на моделі SF90 Stradale, яка розвивала максимальну швидкість 350 км/год. Повної електрифікації Ferrari планує досягти до 2030 року. А з 2026 року частка продажу повністю електричних та гібридних автомобілів складе 60%.

Bugatti

Фото: wikimedia

У модельному ряду Bugatti немає повністю електричного автомобіля, і коли він з’явиться невідомо. У 2021 році Bugatti об'єдналася з відомим хорватським виробником електрокарів Rimac. Очевидно, що це злиття повинне призвести до появи електричних Bugatti.

Раніше ми представили ТОП-3 найкращих електрокарів для тривалих подорожей з найбільшим запасом ходу. Також Конкурент Tesla та Porsche — Xiaomi — розпочав виробництво свого першого електромобіля SU7.