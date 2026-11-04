Надежные кроссоверы с большим пробегом: исследование TÜV

Volkswagen Touareg 2014 года. Фото: driving.ca

Масштабное исследование немецкой ассоциации TÜV показало, что большой пробег подержанных кроссоверов не всегда свидетельствует о плохом состоянии транспортных средств. Специалисты проанализировали около 9 500 000 обязательных техосмотров, проведенных с июля 2024 по июнь 2025 года. Эксперты составили итоговый отчет за 2026 год, в котором оценили процент выявления серьезных дефектов у автомобилей возрастом 12–13 лет.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Лидеры надежности

По данным экспертов TÜV, средний показатель серьезных неисправностей для автомобилей этого возраста составляет 28,4%. Первое место среди всех автомобилей возрастом 12–13 лет занял Volkswagen Touareg с результатом всего 17,9% отказов. При этом средний пробег этой модели превышает 204 000 км.

Следом в рейтинге расположился Mercedes-Benz GLE/ML с показателем 19,3% дефектов при среднем пробеге 193 000 км. В список самых надежных моделей также вошли BMW X1, Audi Q3, Volvo XC60 и Audi Q5. Высокие результаты продемонстрировали также BMW X5/X6, Mercedes-Benz GLK, Skoda Yeti и BMW X3/X4.

Все эти модели прошли проверку подвески, тормозов, выхлопной системы и освещения значительно лучше, чем в среднем по рынку.

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Риски аутсайдеров

На противоположной стороне рейтинговой таблицы оказались более доступные модели. Например, Dacia Duster показала 35,4% существенных поломок, Kia Sportage имеет 35,6% негативных заключений, а Nissan Qashqai зафиксировал 37,6% отказов. Показатели пробега этих автомобилей составляли в среднем 136 000–149 000 км, что значительно меньше по сравнению с лидерами списка.

Эксперты отмечают, что меньший показатель на одометре не гарантирует идеального технического состояния. Крупные модели премиум-класса часто получают бережное обслуживание от предыдущих владельцев, благодаря чему лучше сохраняют работоспособность узлов.

Ранее Новини.LIVE писали, что можно купить вместо подержанной Toyota RAV4 в Украине. В бюджете от 13 000 до 20 000 долларов можно подобрать значительно более комфортные подержанные машины с меньшим пробегом.

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