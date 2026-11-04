Надійні кросовери з великими пробігами: дослідження TÜV

Volkswagen Touareg 2014 року. Фото: driving.ca

Масштабне дослідження німецької асоціації TÜV довело, що великий показник пробігу вживаних кросоверів не завжди свідчить про поганий стан транспортних засобів. Фахівці проаналізували близько 9 500 000 обов'язкових техоглядів, проведених з липня 2024 до червня 2025 року. Експерти склали підсумковий звіт за 2026 рік, де оцінили відсоток виявлення серйозних дефектів у машин віком 12–13 років.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Лідери надійності

За даними експертів TÜV, середній показник серйозних несправностей для машин цього віку становить 28,4%. Перше місце серед усіх автомобілів віком 12–13 років посів Volkswagen Touareg з результатом лише 17,9% відмов. При цьому середня кількість зафіксованих кілометрів на лічильниках цієї моделі перевищує 204 000 км.

Слідом у рейтингу розмістився Mercedes-Benz GLE/ML з показником 19,3% дефектів при середньому пробігу 193 000 км. До списку найстійкіших моделей також увійшли BMW X1, Audi Q3, Volvo XC60 та Audi Q5. Високі результати також продемонстрували BMW X5/X6, Mercedes-Benz GLK, Skoda Yeti та BMW X3/X4.

Усі ці моделі пройшли перевірку підвіски, гальм, системи вихлопу та освітлення суттєво краще за середній рівень ринку.

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Ризики аутсайдерів

На протилежному боці рейтингової таблиці опинилися доступніші моделі. Наприклад, Dacia Duster показала 35,4% суттєвих поломок, Kia Sportage має 35,6% негативних висновків, а Nissan Qashqai зафіксував 37,6% відмов. Показники пробігу цих машин становили в середньому 136 000–149 000 км, що значно менше порівняно з лідерами списку.

Фахівці наголошують, що менший показник на одометрі не гарантує ідеального технічного стану. Великі моделі преміумкласу часто отримують дбайливе обслуговування від попередніх власників, завдяки чому краще зберігають працездатність вузлів.

Раніше Новини.LIVE писали, що можна купити замість вживаної Toyota RAV4 в Україні. У бюджеті від 13 000 до 20 000 доларів можна підібрати значно комфортніші вживані машини з меншим пробігом.

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