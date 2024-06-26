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На уровне транша МВФ — сколько украинцы потратили на импортные авто в 2024 году

26 июня 2024 17:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Украинцы потратили космическую сумму на импортные автомобили в 2024 году
Продажа автомобилей. Фото: РБК-Украина
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Только за четыре месяца 2024 года украинцы потратили более 2 млрд долларов на импорт автомобилей. С января по апрель в Украину завезли 133 908 новых и подержанных транспортных средств.

Об этом сообщил Укравтопром.

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По данным Госстата, общая таможенная стоимость импортируемого автотранспорта составила около 2,1 млрд долларов.

Сегментация импорта в 2024 году

  • Наибольшая доля в импорте принадлежит легковым автомобилям, которых ввезли 118 100 единиц на сумму свыше 1,5 млрд долларов.
  • Грузовых автомобилей импортировали 15 181 штук на 460,3 млн долларов.
  • Автотранспортных средств специального назначения (краны, бетономешалки, эвакуаторы и т.п.) ввезено 325 единиц на 53 млн долларов.
  • Автобусов импортировали 302 штуки на 14,6 млн долларов.

Импорт возобновляется

Для сравнения, за весь 2023 год в Украину ввезли 377 063 транспортных средства, что на 29,5% меньше, чем в 2022-м и на 48,8%, чем в 2021-м.

В прошлом году чаще всего импортировали:

  • легковые автомобили — 73,7%;
  • мотоциклы — 10,1%;
  • грузовики — 9,7%.

Ранее мы писали, что в 2024 году Toyota вернулась на первое место в рейтинге самых продаваемых автомобилей в мире. В целом среди самых популярных моделей доминируют с двигателями внутреннего сгорания. Также эксперты сообщили, какие подержанные авто предпочитают украинцы в 2024 году.

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