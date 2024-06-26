Украинцы потратили космическую сумму на импортные автомобили в 2024 году

Продажа автомобилей. Фото: РБК-Украина

Только за четыре месяца 2024 года украинцы потратили более 2 млрд долларов на импорт автомобилей. С января по апрель в Украину завезли 133 908 новых и подержанных транспортных средств.

Об этом сообщил Укравтопром.

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По данным Госстата, общая таможенная стоимость импортируемого автотранспорта составила около 2,1 млрд долларов.

Сегментация импорта в 2024 году

Наибольшая доля в импорте принадлежит легковым автомобилям, которых ввезли 118 100 единиц на сумму свыше 1,5 млрд долларов.

Грузовых автомобилей импортировали 15 181 штук на 460,3 млн долларов.

Автотранспортных средств специального назначения (краны, бетономешалки, эвакуаторы и т.п.) ввезено 325 единиц на 53 млн долларов.

Автобусов импортировали 302 штуки на 14,6 млн долларов.

Импорт возобновляется

Для сравнения, за весь 2023 год в Украину ввезли 377 063 транспортных средства, что на 29,5% меньше, чем в 2022-м и на 48,8%, чем в 2021-м.

В прошлом году чаще всего импортировали:

легковые автомобили — 73,7%;

мотоциклы — 10,1%;

грузовики — 9,7%.

Ранее мы писали, что в 2024 году Toyota вернулась на первое место в рейтинге самых продаваемых автомобилей в мире. В целом среди самых популярных моделей доминируют с двигателями внутреннего сгорания. Также эксперты сообщили, какие подержанные авто предпочитают украинцы в 2024 году.