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На рівні траншу МВФ — скільки українці витратили на імпортні авто у 2024 році

26 червня 2024 17:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Українці витратили космічну суму на імпортні автомобілі у 2024 році
Продаж автомобілів. Фото: РБК-Україна
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Лише за чотири місяці 2024 року українці витратили понад 2 млрд доларів на імпорт автомобілів. З січня по квітень в Україну завезли 133 908 нових та вживаних транспортних засобів.

Про це повідомив Укравтопром.

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За даними Держстату, загальна митна вартість імпортованого автотранспорту склала майже 2,1 млрд доларів.

Сегментація імпорту у 2024 році

  • Найбільша частка в імпорті належить легковим автомобілям, яких було ввезено 118 100 одиниць на суму понад 1,5 млрд доларів.
  • Вантажних автомобілів імпортували 15 181 штуки на 460,3 млн доларів.
  • Автотранспортних засобів спеціального призначення (крани, бетономішалки, евакуатори тощо) ввезено 325 одиниць на 53 млн доларів.
  • Автобусів імпортували 302 штуки на 14,6 млн доларів.

Імпорт відновлюється

Для порівняння, за весь 2023 рік в Україну ввезли 377 063 транспортні засоби, що на 29,5% менше ніж у 2022-му та на 48,8% — ніж у 2021-му.

Торік найчастіше імпортували:

  • легкові авто — 73,7%;
  • мотоцикли — 10,1%;
  • вантажівки — 9,7%.

Раніше ми писали, що у 2024 році Toyota повернулася на перше місце в рейтингу найбільш продаваних авто у світі. Й загалом серед найпопулярніших моделей домінують з двигунами внутрішнього згоряння. Також експерти повідомили, яким вживаним авто віддають перевагу українці у 2024 році.

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Україна
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