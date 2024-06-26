Українці витратили космічну суму на імпортні автомобілі у 2024 році

На рівні траншу МВФ — скільки українці витратили на імпортні авто у 2024 році
Лише за чотири місяці 2024 року українці витратили понад 2 млрд доларів на імпорт автомобілів. З січня по квітень в Україну завезли 133 908 нових та вживаних транспортних засобів.
Про це повідомив Укравтопром.
За даними Держстату, загальна митна вартість імпортованого автотранспорту склала майже 2,1 млрд доларів.
Сегментація імпорту у 2024 році
- Найбільша частка в імпорті належить легковим автомобілям, яких було ввезено 118 100 одиниць на суму понад 1,5 млрд доларів.
- Вантажних автомобілів імпортували 15 181 штуки на 460,3 млн доларів.
- Автотранспортних засобів спеціального призначення (крани, бетономішалки, евакуатори тощо) ввезено 325 одиниць на 53 млн доларів.
- Автобусів імпортували 302 штуки на 14,6 млн доларів.
Імпорт відновлюється
Для порівняння, за весь 2023 рік в Україну ввезли 377 063 транспортні засоби, що на 29,5% менше ніж у 2022-му та на 48,8% — ніж у 2021-му.
Торік найчастіше імпортували:
- легкові авто — 73,7%;
- мотоцикли — 10,1%;
- вантажівки — 9,7%.
Раніше ми писали, що у 2024 році Toyota повернулася на перше місце в рейтингу найбільш продаваних авто у світі. Й загалом серед найпопулярніших моделей домінують з двигунами внутрішнього згоряння. Також експерти повідомили, яким вживаним авто віддають перевагу українці у 2024 році.
Читайте Новини.LIVE!