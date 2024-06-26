Українці витратили космічну суму на імпортні автомобілі у 2024 році

Продаж автомобілів. Фото: РБК-Україна

Лише за чотири місяці 2024 року українці витратили понад 2 млрд доларів на імпорт автомобілів. З січня по квітень в Україну завезли 133 908 нових та вживаних транспортних засобів.

Про це повідомив Укравтопром.

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За даними Держстату, загальна митна вартість імпортованого автотранспорту склала майже 2,1 млрд доларів.

Сегментація імпорту у 2024 році

Найбільша частка в імпорті належить легковим автомобілям, яких було ввезено 118 100 одиниць на суму понад 1,5 млрд доларів.

Вантажних автомобілів імпортували 15 181 штуки на 460,3 млн доларів.

Автотранспортних засобів спеціального призначення (крани, бетономішалки, евакуатори тощо) ввезено 325 одиниць на 53 млн доларів.

Автобусів імпортували 302 штуки на 14,6 млн доларів.

Імпорт відновлюється

Для порівняння, за весь 2023 рік в Україну ввезли 377 063 транспортні засоби, що на 29,5% менше ніж у 2022-му та на 48,8% — ніж у 2021-му.

Торік найчастіше імпортували:

легкові авто — 73,7%;

мотоцикли — 10,1%;

вантажівки — 9,7%.

Раніше ми писали, що у 2024 році Toyota повернулася на перше місце в рейтингу найбільш продаваних авто у світі. Й загалом серед найпопулярніших моделей домінують з двигунами внутрішнього згоряння. Також експерти повідомили, яким вживаним авто віддають перевагу українці у 2024 році.