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Авторинок України встановив антирекорд у 2023 році — що сталося

15 січня 2024 12:18
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Авторинок України: як та чому у 2023 році скоротився імпорт автомобілів
Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну імпорт авто скоротився майже на 50%. Фото: truckerstraining.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За даними МВС, в Україну протягом 2023 року було ввезено 377 тис. транспортних засобів. Це найнижчий показник за останні три роки — майже на 50% менший, ніж у відносно мирному 2021-му.

Про це повідомив Opendatabot.

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Нагадаємо, до початку повномасштабної війни у 2021 році в Україну ввезли 735 956 транспортних засобів.

Структура імпорту ТЗ у 2023 році

  • Легкові авто — 73,7%.
  • Мотоцикли — 10,1%.
  • Вантажівки — 9,7%.

Вік імпортних авто у 2023 році

  • Середній вік завезених автомобілів склав 10 років — цей показних на 2 роки менший, ніж у 2022-му.
  • Понад 50% автомобілів мають вік 10 або більше років.
  • Найстарше легкове авто — Toyota Supra 1990 року.

Тип силової установки імпортних авто у 2023 році

  • Бензинові авто — 43%.
  • Дизельні авто — 33%.

Регіони-лідери серед імпортерів авто у 2023 році

  • Київ — 11,5%.
  • Львівська область — 10%.
  • Одеська область — 7,6%.

Найпопулярніші бренди імпортних авто у 2023 році

  1. Volkswagen: 49 445 одиниць, 13.1%.
  2. Renault: 34 531 од., 9.2%.
  3. Skoda: 18 522 од., 4.9%.
  4. Nissan: 17 925 од., 4.8%.
  5. Audi: 16 880 од., 4.5%.

Найпопулярнішою моделлю серед імпортних авто у 2023 році став Volkswagen Golf.

Раніше ми писали про ТОП-10 автомобілів, які продали в Україні через "Дію". Також повідомляли, які нові авто продають в Україні з суттєвими знижками у 2024 році.

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