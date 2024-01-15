Авторинок України: як та чому у 2023 році скоротився імпорт автомобілів

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну імпорт авто скоротився майже на 50%. Фото: truckerstraining.com

За даними МВС, в Україну протягом 2023 року було ввезено 377 тис. транспортних засобів. Це найнижчий показник за останні три роки — майже на 50% менший, ніж у відносно мирному 2021-му.

Про це повідомив Opendatabot.

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Нагадаємо, до початку повномасштабної війни у 2021 році в Україну ввезли 735 956 транспортних засобів.

Структура імпорту ТЗ у 2023 році

Легкові авто — 73,7%.

Мотоцикли — 10,1%.

Вантажівки — 9,7%.

Вік імпортних авто у 2023 році

Середній вік завезених автомобілів склав 10 років — цей показних на 2 роки менший, ніж у 2022-му.

Понад 50% автомобілів мають вік 10 або більше років.

Найстарше легкове авто — Toyota Supra 1990 року.

Тип силової установки імпортних авто у 2023 році

Бензинові авто — 43%.

Дизельні авто — 33%.

Регіони-лідери серед імпортерів авто у 2023 році

Київ — 11,5%.

Львівська область — 10%.

Одеська область — 7,6%.

Найпопулярніші бренди імпортних авто у 2023 році

Volkswagen: 49 445 одиниць, 13.1%. Renault: 34 531 од., 9.2%. Skoda: 18 522 од., 4.9%. Nissan: 17 925 од., 4.8%. Audi: 16 880 од., 4.5%.

Найпопулярнішою моделлю серед імпортних авто у 2023 році став Volkswagen Golf.

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