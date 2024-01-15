Авторинок України: як та чому у 2023 році скоротився імпорт автомобілів

Авторинок України встановив антирекорд у 2023 році — що сталося
15 січня 2024 12:18
Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну імпорт авто скоротився майже на 50%. Фото: truckerstraining.com
За даними МВС, в Україну протягом 2023 року було ввезено 377 тис. транспортних засобів. Це найнижчий показник за останні три роки — майже на 50% менший, ніж у відносно мирному 2021-му.
Про це повідомив Opendatabot.
Читайте також:
Нагадаємо, до початку повномасштабної війни у 2021 році в Україну ввезли 735 956 транспортних засобів.
Структура імпорту ТЗ у 2023 році
- Легкові авто — 73,7%.
- Мотоцикли — 10,1%.
- Вантажівки — 9,7%.
Вік імпортних авто у 2023 році
- Середній вік завезених автомобілів склав 10 років — цей показних на 2 роки менший, ніж у 2022-му.
- Понад 50% автомобілів мають вік 10 або більше років.
- Найстарше легкове авто — Toyota Supra 1990 року.
Тип силової установки імпортних авто у 2023 році
- Бензинові авто — 43%.
- Дизельні авто — 33%.
Регіони-лідери серед імпортерів авто у 2023 році
- Київ — 11,5%.
- Львівська область — 10%.
- Одеська область — 7,6%.
Найпопулярніші бренди імпортних авто у 2023 році
- Volkswagen: 49 445 одиниць, 13.1%.
- Renault: 34 531 од., 9.2%.
- Skoda: 18 522 од., 4.9%.
- Nissan: 17 925 од., 4.8%.
- Audi: 16 880 од., 4.5%.
Найпопулярнішою моделлю серед імпортних авто у 2023 році став Volkswagen Golf.
Раніше ми писали про ТОП-10 автомобілів, які продали в Україні через "Дію". Також повідомляли, які нові авто продають в Україні з суттєвими знижками у 2024 році.
Читайте Новини.LIVE!