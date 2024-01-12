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ТОП-10 автомобілів, які продали в Україні через "Дію" — як працює послуга

12 січня 2024 10:46
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Продаж авто через "Дію": чи має популярність нова послуга
Попри те, що в "Дії" можна продати лише легковики, мотоцикли та мопеди, хтось примудрився реалізувати через застосунок вантажівку. Фото: diia.gov.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Онлайн продаж транспортних засобів у додатку "Дія" стартував 20 грудня 2023 року. Чи має популярність ця послуга та як відбулися перші угоди.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Скільки ТЗ продали через "Дію"

За даними ГСЦ МВС, з 20 грудня до кінця 2023 року відбулося 1504 перереєстрації.

Було продано:

  • 1440 легкових автомобілів;
  • 62 мотоцикли;
  • 1 мопед.

Також хтось примудрився реалізувати через застосунок одну вантажівку, хоча таке не передбачено функціоналом.

Загалом за той самий період часу було укладено 31,8 тис. договорів з купівлі-продажу легковиків, мопедів та мотоциклів.

Отже, частка транспортних засобів, яку переоформили в "Дії" лише за 11 днів грудня, склала несподівано великі 4,7%.

Які автомобілі продавали через "Дію"

Жодних статистичних тенденцій щодо віку або ціни транспортних засобів виявлено не було. Продавали від ВАЗ та ЗАЗ до Porsche та Tesla. Перелік проданих моделей нагадує аналогічний список офлайн продажів вторинного ринку.

ТОП-10 автомобілів, які продали через "Дію"

  1. Volkswagen Passat — 57 одиниць.
  2. Daewoo Lanos — 53 од.
  3. Volkswagen Golf — 35 од.
  4. Skoda Octavia — 35 од.
  5. Ford Focus — 33 од.
  6. Renault Megane — 28 од.
  7. BMW 5 Series — 26 од.
  8. Volkswagen Jetta — 23 од.
  9. Opel Astra — 23 од.
  10. Mitsubishi Lancer — 21 од.

Нові номерні знаки замовили лише 16% тих, хто обрав онлайн купівлю автомобіля. Решта залишили номери попереднього власника.

Ціни на онлайн перереєстрацію ТЗ

  • Перереєстрація — 350 грн.
  • Виготовлення пластикового свідоцтва про реєстрацію (СПР) — 405 грн.
  • Виготовлення номерних знаків (при їх заміні) — 160 грн.
  • Доставлення "Укрпоштою" СПР та державних номерних знаків — 294 грн.

Оплачує послуги покупець банківською карткою у "Дії". Розрахунок за автомобіль відбувається за домовленістю сторін за межами застосунку.

Раніше з'явилася можливість передавати право керувати авто іншій людині через "Дію". Також в ДПСУ пояснили, чи справді можна перетнути кордон з е-документами в "Дії".

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