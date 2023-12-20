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Автобазар у "Дії" — покрокова інструкція для продавця та покупця машин

20 грудня 2023 10:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як в "Дії" продати або купити авто: покрокова інструкція
Відтепер в застосунку "Дія" можна купити авто. Фото: informator.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск в робочому режимі перереєстрації автомобілів у застосунку "Дія". Розповідаємо, як на практиці працює послуга.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку, фахівці якого брали участь у тестування нової функції.

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Щоб продати через "Дію", офіційно зареєстрований на вас автомобіль, потрібно:

  • У розділі "Послуги" заходите до категорії "Водієві", обираєте пункт "Продати транспортний засіб".
  • Обираєте зі списку той ТЗ, який плануєте продавати (якщо їх декілька).
  • Вказуєте вартість транспортного засобу.
  • Вводите свої номер телефону та електронну пошту.
Фото: eauto.org.ua
  • Далі ознайомлюєтесь з проєктом договору, перевіряєте чи правильно вказані усі дані. Якщо так — натискаєте кнопку "Підтвердити".
  • Після цього чекаєте на підтвердження від покупця. Для чого він може скористатися згенерованим у вашому застосунку QR-кодом, або можна надіслати йому електронне посилання.
Фото: eauto.org.ua
  • Покупець проходить в застосунку аналогічні етапи: вибір послуги, введення даних та їхня перевірка, підписання договору купівлі-продажу.

Нагадаємо, що при перепродажу легкового автомобіля з 15 червня 2023 року отримання експертного висновку стало необов’язковим. Втім, для покупців, які бажають переконатися у тому, що номерні таблички на автомобілі не підроблені, експертний огляд доступний за окрему плату, а висновок дійсний 10 днів.

Раніше в "Дії" стало можливим замовити нове водійське посвідчення. Також ми повідомляли, як сплатити адміністративний штраф за допомогою "Дії".

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