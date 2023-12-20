Як в "Дії" продати або купити авто: покрокова інструкція

Відтепер в застосунку "Дія" можна купити авто. Фото: informator.ua

Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск в робочому режимі перереєстрації автомобілів у застосунку "Дія". Розповідаємо, як на практиці працює послуга.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку, фахівці якого брали участь у тестування нової функції.

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Щоб продати через "Дію", офіційно зареєстрований на вас автомобіль, потрібно:

У розділі "Послуги" заходите до категорії "Водієві", обираєте пункт "Продати транспортний засіб".

Обираєте зі списку той ТЗ, який плануєте продавати (якщо їх декілька).

Вказуєте вартість транспортного засобу.

Вводите свої номер телефону та електронну пошту.

Фото: eauto.org.ua

Далі ознайомлюєтесь з проєктом договору, перевіряєте чи правильно вказані усі дані. Якщо так — натискаєте кнопку "Підтвердити".

Після цього чекаєте на підтвердження від покупця. Для чого він може скористатися згенерованим у вашому застосунку QR-кодом, або можна надіслати йому електронне посилання.

Фото: eauto.org.ua

Покупець проходить в застосунку аналогічні етапи: вибір послуги, введення даних та їхня перевірка, підписання договору купівлі-продажу.

Нагадаємо, що при перепродажу легкового автомобіля з 15 червня 2023 року отримання експертного висновку стало необов’язковим. Втім, для покупців, які бажають переконатися у тому, що номерні таблички на автомобілі не підроблені, експертний огляд доступний за окрему плату, а висновок дійсний 10 днів.

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