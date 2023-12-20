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Автобазар в "Дії" — пошаговая инструкция для продавца и покупателя машин

20 декабря 2023 10:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как в "Дії" продать или купить авто: пошаговая инструкция
Теперь в приложении "Дія" можно купить авто. Фото: informator.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Министерство цифровой трансформации объявило о запуске в рабочем режиме перерегистрации автомобилей в приложении "Дія". Рассказываем как на практике работает услуга.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка, специалисты которого принимали участие в тестировании новой функции.

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Чтобы продать через "Дію", официально зарегистрированный на вас автомобиль, нужно:

  • В разделе "Услуги" заходите в категорию "Водителю", выбираете пункт "Продать транспортное средство".
  • Выбираете из списка тот ТС, которое планируете продавать (если их несколько).
  • Указываете стоимость транспортного средства.
  • Вводите номер телефона и электронную почту.
Фото: eauto.org.ua
  • Далее ознакомляетесь с проектом договора, проверяете правильно ли указаны все данные. Если да — нажимайте кнопку "Подтвердить".
  • После этого ждете подтверждения от покупателя. Для чего он может воспользоваться сгенерированным в вашем приложении QR-кодом или можно отправить ему электронную ссылку.
Фото: eauto.org.ua
  • Покупатель проходит в приложении аналогичные этапы: выбор услуги, ввод данных и их проверка, заключение договора купли-продажи.

Напомним, что при перепродаже легкового автомобиля с 15 июня 2023 г. получение экспертного заключения стало необязательным. Впрочем, для покупателей, желающих убедиться в том, что номерные таблички на автомобиле не поддельные, экспертный осмотр доступен за отдельную плату, а заключение действительно 10 дней.

Ранее в "Дію" стало возможным заказать новое водительское удостоверение. Также мы сообщали, как оплатить административный штраф с помощью "Дії".

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