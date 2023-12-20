Как в "Дії" продать или купить авто: пошаговая инструкция

Теперь в приложении "Дія" можно купить авто. Фото: informator.ua

Министерство цифровой трансформации объявило о запуске в рабочем режиме перерегистрации автомобилей в приложении "Дія". Рассказываем как на практике работает услуга.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка, специалисты которого принимали участие в тестировании новой функции.

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Чтобы продать через "Дію", официально зарегистрированный на вас автомобиль, нужно:

В разделе "Услуги" заходите в категорию "Водителю", выбираете пункт "Продать транспортное средство".

Выбираете из списка тот ТС, которое планируете продавать (если их несколько).

Указываете стоимость транспортного средства.

Вводите номер телефона и электронную почту.

Фото: eauto.org.ua

Далее ознакомляетесь с проектом договора, проверяете правильно ли указаны все данные. Если да — нажимайте кнопку "Подтвердить".

После этого ждете подтверждения от покупателя. Для чего он может воспользоваться сгенерированным в вашем приложении QR-кодом или можно отправить ему электронную ссылку.

Фото: eauto.org.ua

Покупатель проходит в приложении аналогичные этапы: выбор услуги, ввод данных и их проверка, заключение договора купли-продажи.

Напомним, что при перепродаже легкового автомобиля с 15 июня 2023 г. получение экспертного заключения стало необязательным. Впрочем, для покупателей, желающих убедиться в том, что номерные таблички на автомобиле не поддельные, экспертный осмотр доступен за отдельную плату, а заключение действительно 10 дней.

Ранее в "Дію" стало возможным заказать новое водительское удостоверение. Также мы сообщали, как оплатить административный штраф с помощью "Дії".