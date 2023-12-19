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У "Дії" появится новая услуга — владельцам авто облегчат жизнь

19 декабря 2023 14:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
У "Дії" появится новая услуга — владельцам авто облегчат жизнь
"Дія" в смартфоне. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

У "Дії" появится возможность купли-продажи автомобилей. Эта услуга станет доступна для украинцев уже в полночь.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Diia Summit 2023.

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Новая услуга в "Дії"

Зеленский анонсировал, что уже сегодня в полночь у "Дії" появится новая услуга — возможность купли-продажи автомобилей.

"Всего только через 15 минут можно будет купить или продать автомобиль через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте", — сказал президент.

Он добавил, что позже чиновники представят все в деталях.

Напомним, недавно министр трансформации Михаил Федоров рассказал, что портал государственных услуг Украины "Дія", запущенный в 2020 году, за три года существования привлек около 20 миллионов пользователей.

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