У "Дії" з'явиться нова послуга — власникам авто полегшать життя
У "Дії" з'явиться можливість купівлі-продажу автівок. Ця послуга стане доступною для українців вже опівночі.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Diia Summit 2023.
Нова послуга в "Дії"
Зеленський анонсував, що вже сьогодні опівночі у "Дії" з'явиться нова послуга — можливість купівлі-продажу автівок.
"Всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати автівку через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою", — сказав президент.
Він додав, що пізніше урядовці представлять все в деталях.
Нагадаємо, нещодавно міністр трансформації Михайло Федоров розповів, що портал державних послуг України "Дія", який було запущено у 2020 році, за три роки існування залучив близько 20 мільйонів користувачів.
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