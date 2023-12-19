У "Дії" з'явиться нова послуга — власникам авто полегшать життя

"Дія" у смартфоні. Фото: google

У "Дії" з'явиться можливість купівлі-продажу автівок. Ця послуга стане доступною для українців вже опівночі.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Diia Summit 2023.

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Нова послуга в "Дії"

Зеленський анонсував, що вже сьогодні опівночі у "Дії" з'явиться нова послуга — можливість купівлі-продажу автівок.

"Всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати автівку через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою", — сказав президент.

Він додав, що пізніше урядовці представлять все в деталях.

Нагадаємо, нещодавно міністр трансформації Михайло Федоров розповів, що портал державних послуг України "Дія", який було запущено у 2020 році, за три роки існування залучив близько 20 мільйонів користувачів.