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У "Дії" з'явиться нова послуга — власникам авто полегшать життя

19 грудня 2023 14:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У "Дії" з'явиться нова послуга — власникам авто полегшать життя
"Дія" у смартфоні. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У "Дії" з'явиться можливість купівлі-продажу автівок. Ця послуга стане доступною для українців вже опівночі.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Diia Summit 2023.

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Нова послуга в "Дії"

Зеленський анонсував, що вже сьогодні опівночі у "Дії" з'явиться нова послуга — можливість купівлі-продажу автівок. 

"Всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати автівку через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою", — сказав президент. 

Він додав, що пізніше урядовці представлять все в деталях. 

Нагадаємо, нещодавно міністр трансформації Михайло Федоров розповів, що портал державних послуг України "Дія", який було запущено у 2020 році, за три роки існування залучив близько 20 мільйонів користувачів.

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