Продажа авто через "Дію": имеет ли популярность новая услуга

Несмотря на то, что в "Дії" можно продать только легковушки, мотоциклы и мопеды, кто-то умудрился реализовать через приложение грузовик. Фото: diia.gov.ua

Онлайн продажа транспортных средств в приложении "Дія" стартовала 20 декабря 2023 года. Имеет ли популярность эта услуга и как совершились первые сделки.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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По данным ГСЦ МВД, с 20 декабря по конец 2023 года произошло 1504 перерегистрации.

Было продано:

1440 легковых автомобилей;

62 мотоцикла;

1 мопед.

Также кто-то умудрился реализовать через приложение один грузовик, хотя такое не предусмотрено функционалом.

За тот же период времени было заключено 31,8 тыс. договоров о купле-продаже легковых автомобилей, мопедов и мотоциклов.

Следовательно, доля транспортных средств, переоформленная в "Дії" всего за 11 дней декабря, составила неожиданно большие 4,7%.

Какие автомобили продавали через "Дію"

Никаких статистических тенденций по возрасту или цене транспортных средств обнаружено не было. Продавали от ВАЗ и ЗАЗ до Porsche и Tesla. Список проданных моделей напоминает аналогичный список офлайн продаж вторичного рынка.

ТОП-10 автомобилей, проданных через "Дію"

Volkswagen Passat — 57 единиц. Daewoo Lanos — 53 ед. Volkswagen Golf — 35 ед. Skoda Octavia — 35 ед. Ford Focus — 33 ед. Renault Megane — 28 ед. BMW 5 Series — 26 ед. Volkswagen Jetta — 23 ед. Opel Astra — 23 ед. Mitsubishi Lancer — 21 ед.

Новые номерные знаки заказали лишь 16% избравших онлайн покупку автомобиля. Остальные оставили номера предыдущего владельца.

Цены на онлайн перерегистрацию ТС

Перерегистрация — 350 грн.

Изготовление пластикового свидетельства о регистрации (СПР) — 405 грн.

Изготовление номерных знаков (при их замене) — 160 грн.

Доставка "Укрпочтой" СПР и государственных номерных знаков — 294 грн.

Оплачивает услуги покупатель банковской картой в "Дії". Расчет за автомобиль производится по договоренности сторон за пределами приложения.

Ранее появилась возможность передавать право водить автомобиль другому человеку через "Дію". Также в ГНСУ объяснили, действительно ли можно пересечь границу с е-документами в "Дії".