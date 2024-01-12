Продажа авто через "Дію": имеет ли популярность новая услуга

ТОП-10 автомобилей, которые продали в Украине через "Дію" — как работает услуга
Онлайн продажа транспортных средств в приложении "Дія" стартовала 20 декабря 2023 года. Имеет ли популярность эта услуга и как совершились первые сделки.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Сколько ТС продали через "Дію"
По данным ГСЦ МВД, с 20 декабря по конец 2023 года произошло 1504 перерегистрации.
Было продано:
- 1440 легковых автомобилей;
- 62 мотоцикла;
- 1 мопед.
Также кто-то умудрился реализовать через приложение один грузовик, хотя такое не предусмотрено функционалом.
За тот же период времени было заключено 31,8 тыс. договоров о купле-продаже легковых автомобилей, мопедов и мотоциклов.
Следовательно, доля транспортных средств, переоформленная в "Дії" всего за 11 дней декабря, составила неожиданно большие 4,7%.
Какие автомобили продавали через "Дію"
Никаких статистических тенденций по возрасту или цене транспортных средств обнаружено не было. Продавали от ВАЗ и ЗАЗ до Porsche и Tesla. Список проданных моделей напоминает аналогичный список офлайн продаж вторичного рынка.
ТОП-10 автомобилей, проданных через "Дію"
- Volkswagen Passat — 57 единиц.
- Daewoo Lanos — 53 ед.
- Volkswagen Golf — 35 ед.
- Skoda Octavia — 35 ед.
- Ford Focus — 33 ед.
- Renault Megane — 28 ед.
- BMW 5 Series — 26 ед.
- Volkswagen Jetta — 23 ед.
- Opel Astra — 23 ед.
- Mitsubishi Lancer — 21 ед.
Новые номерные знаки заказали лишь 16% избравших онлайн покупку автомобиля. Остальные оставили номера предыдущего владельца.
Цены на онлайн перерегистрацию ТС
- Перерегистрация — 350 грн.
- Изготовление пластикового свидетельства о регистрации (СПР) — 405 грн.
- Изготовление номерных знаков (при их замене) — 160 грн.
- Доставка "Укрпочтой" СПР и государственных номерных знаков — 294 грн.
Оплачивает услуги покупатель банковской картой в "Дії". Расчет за автомобиль производится по договоренности сторон за пределами приложения.
Ранее появилась возможность передавать право водить автомобиль другому человеку через "Дію". Также в ГНСУ объяснили, действительно ли можно пересечь границу с е-документами в "Дії".
Читайте Новини.LIVE!