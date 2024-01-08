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Білий кросовер та інші — названі ідеальні авто для українців у 2023 році

8 січня 2024 12:00
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-10 найпопулярніших кольорів авто в Україні у 2023 році
Білий, сірий, чорний, синій та червоний — улюблені кольори авто в Україні у 2023 році. Фото: today.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Білий, сірий й червоний кросовери, чорний позашляховик та синій електромобіль. Які кольори для авто найчастіше обирали українці торік?

Про це написав Укравтопром.

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ТОП-10 найпопулярніших кольорів авто в Україні у 2023 році

  • білий — 33%;
  • сірий — 31%;
  • чорний — 17%;
  • синій — 8%;
  • червоний — 3%;
  • зелений — 2,6%;
  • коричневий — 2%;
  • бежевий — 1%;
  • оранжевий — 0,7%;
  • жовтий — 0,5%.

Лідерство серед білих та сірих автомобілів отримав Renault Duster.

Фото: bossautoukraine.com.ua

Серед автомобілів чорного кольору найчастіше обирали позашляховик Toyota Land Cruiser Prado.

Фото: infocar.ua

Синього кольору в основному купляли електричний кросовер Volkswagen ID.4.

Фото: infocar.ua

Червоний колір був популярним серед покупців компактного кросовера Mazda CX5.

Фото: infocar.ua

Раніше ми повідомляли, що згідно з дослідженням ISEECARS, жовтий, бежевий та оранжевий кольори авто принесуть власнику найбільше грошей, коли прийде час перепродавати машину. Також концерн BASF повідомив, які кольори авто будуть в тренді у 2024 році.

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