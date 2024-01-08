Білий кросовер та інші — названі ідеальні авто для українців у 2023 році
Білий, сірий й червоний кросовери, чорний позашляховик та синій електромобіль. Які кольори для авто найчастіше обирали українці торік?
Про це написав Укравтопром.
ТОП-10 найпопулярніших кольорів авто в Україні у 2023 році
- білий — 33%;
- сірий — 31%;
- чорний — 17%;
- синій — 8%;
- червоний — 3%;
- зелений — 2,6%;
- коричневий — 2%;
- бежевий — 1%;
- оранжевий — 0,7%;
- жовтий — 0,5%.
Лідерство серед білих та сірих автомобілів отримав Renault Duster.
Серед автомобілів чорного кольору найчастіше обирали позашляховик Toyota Land Cruiser Prado.
Синього кольору в основному купляли електричний кросовер Volkswagen ID.4.
Червоний колір був популярним серед покупців компактного кросовера Mazda CX5.
Раніше ми повідомляли, що згідно з дослідженням ISEECARS, жовтий, бежевий та оранжевий кольори авто принесуть власнику найбільше грошей, коли прийде час перепродавати машину. Також концерн BASF повідомив, які кольори авто будуть в тренді у 2024 році.
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