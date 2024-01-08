Белый кроссовер и другие — названы идеальные авто для украинцев в 2023 году
Белый, серый и красный кроссоверы, черный внедорожник и синий электромобиль. Какие цвета для авто чаще всего выбирали украинцы в прошлом году.
Об этом написал Укравтопром.
ТОП-10 самых популярных цветов авто в Украине в 2023 году
- белый – 33%;
- серый - 31%;
- черный – 17%;
- синий - 8%;
- красный – 3%;
- зеленый - 2,6%;
- коричневый – 2%;
- бежевый – 1%;
- оранжевый – 0,7%;
- желтый – 0,5%.
Лидерство среди белых и серых автомобилей получил Renault Duster.
Среди автомобилей черного цвета чаще всего выбирали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.
Синего цвета в основном покупали электрический кроссовер Volkswagen ID.4.
Красный цвет был популярен среди покупателей компактного кроссовера Mazda CX5.
Ранее мы сообщали, что согласно исследованию ISEECARS, желтый, бежевый и оранжевый цвета авто принесут владельцу больше денег, когда придет время перепродавать машину. Также концерн BASF сообщил, какие цвета авто будут в тренде в 2024 году.
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