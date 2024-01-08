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Белый кроссовер и другие — названы идеальные авто для украинцев в 2023 году

8 января 2024 12:00
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-10 самых популярных цветов авто в Украине в 2023 году
Белый, серый, черный, синий и красный — любимые цвета авто в Украине в 2023 году. Фото: today.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Белый, серый и красный кроссоверы, черный внедорожник и синий электромобиль. Какие цвета для авто чаще всего выбирали украинцы в прошлом году.

Об этом написал Укравтопром.

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ТОП-10 самых популярных цветов авто в Украине в 2023 году

  • белый – 33%;
  • серый - 31%;
  • черный – 17%;
  • синий - 8%;
  • красный – 3%;
  • зеленый - 2,6%;
  • коричневый – 2%;
  • бежевый – 1%;
  • оранжевый – 0,7%;
  • желтый – 0,5%.

Лидерство среди белых и серых автомобилей получил Renault Duster.

Фото: bossautoukraine.com.ua

Среди автомобилей черного цвета чаще всего выбирали внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

Фото: infocar.ua

Синего цвета в основном покупали электрический кроссовер Volkswagen ID.4.

Фото: infocar.ua

Красный цвет был популярен среди покупателей компактного кроссовера Mazda CX5.

Фото: infocar.ua

Ранее мы сообщали, что согласно исследованию ISEECARS, желтый, бежевый и оранжевый цвета авто принесут владельцу больше денег, когда придет время перепродавать машину. Также концерн BASF сообщил, какие цвета авто будут в тренде в 2024 году.

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