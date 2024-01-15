Авторынок Украины: как и почему в 2023 году сократился импорт автомобилей

Авторынок Украины установил антирекорд в 2023 году — что произошло
15 января 2024 12:18
После начала российского полномасштабного вторжения в Украину импорт авто сократился почти на 50%. Фото: truckerstraining.com
По данным МВД, в Украину в 2023 году было ввезено 377 тыс. транспортных средств. Это самый низкий показатель за последние три года — почти на 50% меньше, чем в относительно мирном 2021 году.
Об этом сообщил Opendatabot.
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Напомним, до начала полномасштабной войны в 2021 году в Украину было ввезено 735 956 транспортных средств.
Структура импорта ТС в 2023 году
- Легковые авто — 73,7%.
- Мотоциклы — 10,1%.
- Грузовики — 9,7%.
Возраст импортных автомобилей в 2023 году
- Средний возраст ввезенных автомобилей составил 10 лет — этот показатель на 2 года меньше, чем в 2022-м.
- Более 50% автомобилей имеют возраст 10 или более лет.
- Старейший легковой автомобиль — Toyota Supra 1990 года.
Тип силовой установки импортных автомобилей в 2023 году
- Бензиновые авто — 43%.
- Дизельные авто — 33%.
Регионы-лидеры среди импортеров авто в 2023 году
- Киев — 11,5%.
- Львовская область — 10%.
- Одесская область — 7,6%.
Самые популярные бренды импортных автомобилей в 2023 году
- Volkswagen: 49 445 единиц, 13.1%.
- Renault: 34 531 ед., 9.2%.
- Skoda: 18522 ед., 4.9%.
- Nissan: 17 925 ед., 4.8%.
- Audi: 16 880 ед., 4.5%.
Самой популярной моделью среди импортных автомобилей в 2023 году стал Volkswagen Golf.
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