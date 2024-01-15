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Авторынок Украины установил антирекорд в 2023 году — что произошло

15 января 2024 12:18
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Авторынок Украины: как и почему в 2023 году сократился импорт автомобилей
После начала российского полномасштабного вторжения в Украину импорт авто сократился почти на 50%. Фото: truckerstraining.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

По данным МВД, в Украину в 2023 году было ввезено 377 тыс. транспортных средств. Это самый низкий показатель за последние три года — почти на 50% меньше, чем в относительно мирном 2021 году.

Об этом сообщил Opendatabot.

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Напомним, до начала полномасштабной войны в 2021 году в Украину было ввезено 735 956 транспортных средств.

Структура импорта ТС в 2023 году

  • Легковые авто — 73,7%.
  • Мотоциклы — 10,1%.
  • Грузовики — 9,7%.

Возраст импортных автомобилей в 2023 году

  • Средний возраст ввезенных автомобилей составил 10 лет — этот показатель на 2 года меньше, чем в 2022-м.
  • Более 50% автомобилей имеют возраст 10 или более лет.
  • Старейший легковой автомобиль — Toyota Supra 1990 года.

Тип силовой установки импортных автомобилей в 2023 году

  • Бензиновые авто — 43%.
  • Дизельные авто — 33%.

Регионы-лидеры среди импортеров авто в 2023 году

  • Киев — 11,5%.
  • Львовская область — 10%.
  • Одесская область — 7,6%.

Самые популярные бренды импортных автомобилей в 2023 году

  1. Volkswagen: 49 445 единиц, 13.1%.
  2. Renault: 34 531 ед., 9.2%.
  3. Skoda: 18522 ед., 4.9%.
  4. Nissan: 17 925 ед., 4.8%.
  5. Audi: 16 880 ед., 4.5%.

Самой популярной моделью среди импортных автомобилей в 2023 году стал Volkswagen Golf.

Ранее мы писали о ТОП-10 автомобилей, которые продали в Украине через "Дію". Также сообщалось, какие новые автомобили продают в Украине с существенными скидками в 2024 году.

авто
импорт
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продажа авто

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