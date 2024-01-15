Авторынок Украины: как и почему в 2023 году сократился импорт автомобилей

После начала российского полномасштабного вторжения в Украину импорт авто сократился почти на 50%. Фото: truckerstraining.com

По данным МВД, в Украину в 2023 году было ввезено 377 тыс. транспортных средств. Это самый низкий показатель за последние три года — почти на 50% меньше, чем в относительно мирном 2021 году.

Об этом сообщил Opendatabot.

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Напомним, до начала полномасштабной войны в 2021 году в Украину было ввезено 735 956 транспортных средств.

Структура импорта ТС в 2023 году

Легковые авто — 73,7%.

Мотоциклы — 10,1%.

Грузовики — 9,7%.

Возраст импортных автомобилей в 2023 году

Средний возраст ввезенных автомобилей составил 10 лет — этот показатель на 2 года меньше, чем в 2022-м.

Более 50% автомобилей имеют возраст 10 или более лет.

Старейший легковой автомобиль — Toyota Supra 1990 года.

Тип силовой установки импортных автомобилей в 2023 году

Бензиновые авто — 43%.

Дизельные авто — 33%.

Регионы-лидеры среди импортеров авто в 2023 году

Киев — 11,5%.

Львовская область — 10%.

Одесская область — 7,6%.

Самые популярные бренды импортных автомобилей в 2023 году

Volkswagen: 49 445 единиц, 13.1%. Renault: 34 531 ед., 9.2%. Skoda: 18522 ед., 4.9%. Nissan: 17 925 ед., 4.8%. Audi: 16 880 ед., 4.5%.

Самой популярной моделью среди импортных автомобилей в 2023 году стал Volkswagen Golf.

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