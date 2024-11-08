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На рынке электрокаров Украины появился новый неожиданный лидер

8 ноября 2024 12:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Неожиданный фаворит — кто новый лидер среди электрокаров в Украине
Электромобили. Фото: wired.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Украинский электромобильный автопарк в октябре пополнили 4277 транспортных средств. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, однако увеличилась доля новых автомобилей — 23% против 19%.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Основную долю зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4124 штуки, из них 969 новых и 3155 подержанных.

ТОП-5 новых электромобилей, октябрь 2024

  1. Honda M-NV — 188 ед.;
  2. Volkswagen ID.4 — 100 ед.;
  3. Zeekr 001 — 94 ед.;
  4. BYD Song Plus — 74 ед.;
  5. Audi Q4 e-tron — 41 ед.

Для сравнения, в сентябре этого года самыми продаваемыми электрокарами были Zeekr 001 (109 ед.), Volkswagen ID.4 (103) и Honda M-NV (102). Как видно, Honda сделала значительный скачок вперед, чтобы оставить позади обоих конкурентов.

До этого многократным лидером рейтинга являлся китайский немец Volkswagen ID.4. По крайней мере, еще в октябре прошлого года было продано 366 экземпляров этого авто.

Honda M-NV

На рынке электрокаров Украины появился новый неожиданный лидер - фото 1
Фото: chi-new-energy.com.ua

Переднеприводный городской компактный кроссовер обладает электродвигателем мощностью 218 л.с. с крутящим моментом 310 Нм и аккумулятором емкостью 58,7 кВт⋅г, которые обеспечивают запас хода до 500 км. Максимальная скорость кроссовера установлена на отметке 150 км/ч.

ТОП-5 подержанных электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине, октябрь 2024

В рейтинге самых популярных подержанных электрокаров уже давно почти ничего не меняется.

  1. Nissan Leaf — 447 ед.;
  2. Tesla Model Y — 299 ед.;
  3. Tesla Model 3 — 281 ед.;
  4. Hyundai Kona Electric — 195 ед.;
  5. Volkswagen e-Golf — 182 ед.

Ранее мы писали, почему цены на подержанные Tesla быстро снижаются. Также эксперты назвали шесть способов сберечь запас хода электромобиля в холод.

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