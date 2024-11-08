Несподіваний фаворит — хто новий лідер серед електрокарів в Україні

Електромобілі. Фото: wired.com

Український електромобільний автопарк у жовтні поповнили 4277 транспортних засобів. Це на 5% менше, ніж в аналогічний період торік, проте збільшилася частка нових автомобілів — 23% проти 19%.

Про це повідомив Укравтопром.

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Основну частку зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4124 штуки, з них 969 нових та 3155 вживаних.

ТОП-5 нових електромобілів, жовтень 2024

Honda M-NV — 188 од.; Volkswagen ID.4 — 100 од.; Zeekr 001 — 94 од.; BYD Song Plus — 74 од.; Audi Q4 e-tron — 41 од.

Для порівнання, у вересні цього року найпродаванішими електрокарами були Zeekr 001 (109 од), Volkswagen ID.4 (103) та Honda M-NV (102). Як видно, Honda зробила значний стрибок вперед, щоб залишити позаду обох конкурентів.

До цього багаторазовим лідером рейтингу був китайський німець Volkswagen ID.4. Принаймні ще торік у жовтні було продано 366 екземплярів цього авто.

Honda M-NV

Фото: chi-new-energy.com.ua

Передньопривідний міський компактний кросовер має електродвигун потужністю 218 к.с. з крутним моментом 310 Нм та акумулятор місткістю 58,7 кВт⋅г, які забезпечують запас ходу до 500 км. Максимальна швидкість кросовера встановлена на відмітці 150 км/год.

ТОП-5 вживаних електромобілів, вперше зареєстрованих в Україні, жовтень 2024

В рейтингу найпопулярніших вживаних електрокарів вже давно майже нічого не міняється.

Nissan Leaf — 447 од.; Tesla Model Y — 299 од.; Tesla Model 3 — 281 од.; Hyundai Kona Electric — 195 од.; Volkswagen e-Golf — 182 од.

Раніше ми писали, чому ціни на вживані Tesla стрімко знижуються. Також експерти назвали шість способів зберегти запас ходу електромобіля в холод.