Главная Авто На какие автомобили нужно устанавливать розовые номерные знаки

На какие автомобили нужно устанавливать розовые номерные знаки

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 13:45
Новый цвет знаков авто: кто должен поменять в 2026 году
Новый дизайн временных номерных знаков для французских автовладельцев. Фото: largus.fr

Франция внедряет новую систему цветной маркировки транспортных средств для улучшения визуального контроля на дорогах. С 1 января 2026 года владельцы определенных категорий автомобилей будут обязаны использовать номерные знаки с ярко-розовым фоном.

Об этом сообщил Futura.

Какие категории авто

Нововведение касается исключительно временных регистрационных знаков серии WW. Такие таблички выдаются на новые автомобили, только что импортированные транспортные средства, например, Mercedes, BMW, Audi или Porsche, а также на авто для проведения тест-драйвов.

Розовый фон обязателен для всех машин, ожидающих получения постоянного свидетельства о регистрации, независимо от возраста и пола их владельцев.

Защита от мошенничества

Главной особенностью новых знаков является дата окончания срока действия регистрации, которую будут печатать непосредственно на розовом фоне. Это позволит полиции мгновенно идентифицировать просроченные номера без дополнительной проверки документов.

Реформа должна положить конец манипуляциям с временными разрешениями и решить проблему ошибочных штрафов. Так как комбинации номеров WW обновляются каждые 14 месяцев, ранее владельцы часто получали взыскания за нарушения, которые совершили предыдущие пользователи тех же номерных знаков.

Что означают латинские буквы на украинских номерах авто

Какие буквы запрещены на номерах автомобилей

Ограничение сферы действия

Изменения не повлияют на постоянные белые номера, которые установлены на большинстве зарегистрированных в стране машин. Также розовый цвет не распространяется на специальные знаки серии W garage, зарезервированные за автосалонами и мастерскими.

Система цветового кодирования уже давно используется во Франции: зеленые знаки предназначены для дипломатов, а красные для транспортных средств в режиме временного транзита. Розовый цвет станет лишь следующим шагом в логике быстрой идентификации спецтранспорта.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
