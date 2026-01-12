Новий колір знаків авто: хто має змінити у 2026 році

Новий дизайн тимчасових номерних знаків для французьких автовласників. Фото: largus.fr

Франція впроваджує нову систему кольорового маркування транспортних засобів для покращення візуального контролю на дорогах. З 1 січня 2026 року власники певних категорій автомобілів будуть зобов'язані використовувати номерні знаки з яскраво-рожевим тлом.

Які категорії авто

Нововведення стосується виключно тимчасових реєстраційних знаків серії WW. Такі таблички видаються на нові автомобілі, щойно імпортовані транспортні засоби, наприклад, Mercedes, BMW, Audi або Porsche, а також на авто для проведення тест-драйвів.

Рожеве тло є обов'язковим для всіх машин, які очікують отримання постійного свідоцтва про реєстрацію, незалежно від віку та статі їхніх власників.

Захист від шахрайства

Головною особливістю нових знаків є дата закінчення терміну дії реєстрації, яку друкуватимуть безпосередньо на рожевому тлі. Це дозволить поліції миттєво ідентифікувати прострочені номери без додаткової перевірки документів.

Реформа має покласти край маніпуляціям з тимчасовими дозволами та розвʼязати проблему помилкових штрафів. Позаяк комбінації номерів WW оновлюються кожні 14 місяців, раніше власники часто отримували стягнення за порушення, які вчинили попередні користувачі тих самих номерних знаків.

Обмеження сфери дії

Зміни не вплинуть на постійні білі номери, які встановлені на більшості зареєстрованих у країні машин. Також рожевий колір не поширюється на спеціальні знаки серії W garage, що зарезервовані за автосалонами та майстернями.

Система кольорового кодування вже давно використовується у Франції: зелені знаки призначені для дипломатів, а червоні для транспортних засобів у режимі тимчасового транзиту. Рожевий колір стане лише наступним кроком у логіці швидкої ідентифікації спецтранспорту.