МВД ужесточит условия сдачи экзаменов на водительские права

Экзамен на права. Коллаж: Новини.LIVE

МВД Украины разработало проект приказа для обновления порядка экзаменов на водительские удостоверения. Документ предусматривает усиление контроля за идентификацией кандидатов и введение новых языковых возможностей. Изменения направлены на обеспечение прозрачности экзаменов и устранение коррупционных рисков в сервисных центрах. Сейчас инициатива обнародована на сайте ведомства для обсуждения.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на sud.ua.

Прозрачность экзаменов

Новый блок изменений касается приведения инструкции в полное соответствие с правительственными положениями по верификации лиц. Перед началом теоретического и практического этапов каждого кандидата обязательно будут фотографировать для подтверждения личности. Если в базе данных МВД отсутствует оцифрованный образ лица, снимок будут создавать непосредственно на месте.

Такая процедура позволит исключить попытки сдачи экзаменов посторонними лицами вместо реальных претендентов. Каждое фото мгновенно будут вносить в Единый государственный реестр. Усиление идентификации обеспечит справедливые условия для всех участников процесса.

Англоязычные тесты

Важной новацией станет легализация теоретического экзамена на английском по выбору кандидата. До сих пор тестирование на знание ПДД проводилось исключительно на государственном языке, что создавало трудности для иностранцев. Теперь профессиональный перевод вопросов позволит устранить барьер в доступе к государственным услугам.

Согласно нормам, иностранцы после получения права на постоянное проживание имеют всего 60 дней для обмена национального удостоверения. Для успешной замены документов необходимо подтвердить знания теории и практические навыки вождения.

Ранее Новини.LIVE писали, в каких странах сложнее всего получить водительское удостоверение. Например, в Китае теоретический экзамен состоит из 100 вопросов, которые выбираются из базы, содержащей более 1000 вариантов. Для успешной сдачи нужно набрать не менее 90% правильных ответов.

Также читайте о самом безопасном месте в автомобиле. Оно находится не там, где считают большинство пассажиров.