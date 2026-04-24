МВС посилить умови складання іспитів на водійські права

Іспит на права.

МВС України розробило проєкт наказу для оновлення порядку іспитів на водійські посвідчення. Документ передбачає посилення контролю за ідентифікацією кандидатів та запровадження нових мовних можливостей. Зміни спрямовані на забезпечення прозорості іспитів та усунення корупційних ризиків у сервісних центрах. Наразі ініціативу оприлюднено на сайті відомства для обговорення.

Прозорість іспитів

Новий блок змін стосується приведення інструкції у повну відповідність до урядових положень щодо верифікації осіб. Перед початком теоретичного та практичного етапів кожного кандидата обов’язково фотографуватимуть для підтвердження особи. Якщо в базі даних МВС відсутній відцифрований образ обличчя, знімок створюватимуть безпосередньо на місці.

Така процедура дозволить унеможливити спроби складання іспитів сторонніми особами замість реальних претендентів. Кожне фото миттєво вноситимуть до Єдиного державного реєстру. Посилення ідентифікації забезпечить справедливі умови для всіх учасників процесу.

Англомовні тести

Важливою новацією стане легалізація теоретичного іспиту англійською за вибором кандидата. Досі тестування на знання ПДР проводилося виключно державною мовою, що створювало труднощі для іноземців. Тепер професійний переклад питань дозволить усунути бар’єр у доступі до державних послуг.

Згідно з нормами, іноземці після отримання права на постійне проживання мають лише 60 днів для обміну національного посвідчення. Для успішної заміни документів необхідно підтвердити знання теорії та практичні навички водіння.

