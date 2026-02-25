Видео
Україна
Главная Авто Можно ли на самом деле заряжать электрокар через удлинитель из квартиры

Можно ли на самом деле заряжать электрокар через удлинитель из квартиры

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 19:45
Зарядка электрокара через удлинитель из квартиры: можно ли это на самом деле делать
Зарядка электромобиля из квартиры. Фото: today.ua

Использование бытовых удлинителей для питания электромобилей из окон квартир считается грубым нарушением правил пожарной безопасности. Такие действия создают реальную угрозу возникновения возгорания и технических неисправностей в общей сети жилого дома.

Об этом напомнило "Львовоблэнерго".

Читайте также:

Пожарная опасность

Правила пожарной безопасности в Украине запрещают эксплуатацию самодельных устройств и удлинителей, которые не соответствуют техническим стандартам. Нарушение требований приказа Министерства внутренних дел №1417 может привести к критическому перегреву проводки и возгоранию здания.

Бытовые кабели не рассчитаны на длительную работу под высоким напряжением, которого требует зарядный блок транспортного средства. Использование приспособлений, которые противоречат Правилам устройства электроустановок (приказ Минэнерго №476), создает опасность для имущества и жизни всех жителей.

Также читайте:

Сколько теряет электрокар из-за зарядки от розетки

Какие электромобили надо заряжать не до 80, а до 100%

Юридические аспекты

Законодательство Украины предусматривает механизм организации мест для стоянки и зарядки возле многоэтажных домов. В соответствии со статьей 16 закона об ОСМД именно объединение совладельцев имеет полномочия обустраивать придомовую территорию специальными зарядными пунктами.

Порядок установки оборудования и механизмы компенсации расходов за потребленное электричество определяются исключительно общим собранием жильцов. Обязательным элементом такой инфраструктуры является монтаж отдельного электросчетчика для точного контроля потребленных энергоресурсов.

авто электрокары пожарная опасность автомобиль електромобиль квартира зарядка
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
