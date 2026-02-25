Зарядка электрокара через удлинитель из квартиры: можно ли это на самом деле делать

Зарядка электромобиля из квартиры. Фото: today.ua

Использование бытовых удлинителей для питания электромобилей из окон квартир считается грубым нарушением правил пожарной безопасности. Такие действия создают реальную угрозу возникновения возгорания и технических неисправностей в общей сети жилого дома.

Об этом напомнило "Львовоблэнерго".

Пожарная опасность

Правила пожарной безопасности в Украине запрещают эксплуатацию самодельных устройств и удлинителей, которые не соответствуют техническим стандартам. Нарушение требований приказа Министерства внутренних дел №1417 может привести к критическому перегреву проводки и возгоранию здания.

Бытовые кабели не рассчитаны на длительную работу под высоким напряжением, которого требует зарядный блок транспортного средства. Использование приспособлений, которые противоречат Правилам устройства электроустановок (приказ Минэнерго №476), создает опасность для имущества и жизни всех жителей.

Юридические аспекты

Законодательство Украины предусматривает механизм организации мест для стоянки и зарядки возле многоэтажных домов. В соответствии со статьей 16 закона об ОСМД именно объединение совладельцев имеет полномочия обустраивать придомовую территорию специальными зарядными пунктами.

Порядок установки оборудования и механизмы компенсации расходов за потребленное электричество определяются исключительно общим собранием жильцов. Обязательным элементом такой инфраструктуры является монтаж отдельного электросчетчика для точного контроля потребленных энергоресурсов.