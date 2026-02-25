Зарядка электрокара через удлинитель из квартиры: можно ли это на самом деле делать

Можно ли на самом деле заряжать электрокар через удлинитель из квартиры
Использование бытовых удлинителей для питания электромобилей из окон квартир считается грубым нарушением правил пожарной безопасности. Такие действия создают реальную угрозу возникновения возгорания и технических неисправностей в общей сети жилого дома.
Об этом напомнило "Львовоблэнерго".
Пожарная опасность
Правила пожарной безопасности в Украине запрещают эксплуатацию самодельных устройств и удлинителей, которые не соответствуют техническим стандартам. Нарушение требований приказа Министерства внутренних дел №1417 может привести к критическому перегреву проводки и возгоранию здания.
Бытовые кабели не рассчитаны на длительную работу под высоким напряжением, которого требует зарядный блок транспортного средства. Использование приспособлений, которые противоречат Правилам устройства электроустановок (приказ Минэнерго №476), создает опасность для имущества и жизни всех жителей.
Юридические аспекты
Законодательство Украины предусматривает механизм организации мест для стоянки и зарядки возле многоэтажных домов. В соответствии со статьей 16 закона об ОСМД именно объединение совладельцев имеет полномочия обустраивать придомовую территорию специальными зарядными пунктами.
Порядок установки оборудования и механизмы компенсации расходов за потребленное электричество определяются исключительно общим собранием жильцов. Обязательным элементом такой инфраструктуры является монтаж отдельного электросчетчика для точного контроля потребленных энергоресурсов.
