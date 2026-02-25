Відео
Головна Авто Чи можна насправді заряджати електрокар через подовжувач з квартири

Чи можна насправді заряджати електрокар через подовжувач з квартири

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 19:45
Зарядка електрокара через подовжувач з квартири: чи можна це насправді робити
Зарядження електромобіля з квартири. Фото: today.ua

Використання побутових подовжувачів для живлення електромобілів з вікон квартир вважається грубим порушенням правил пожежної безпеки. Такі дії створюють реальну загрозу виникнення займання та технічних несправностей у загальній мережі житлового будинку.

Про це нагадало "Львівобленерго".

Пожежна небезпека

Правила пожежної безпеки в Україні забороняють експлуатацію саморобних пристроїв та подовжувачів, що не відповідають технічним стандартам. Порушення вимог наказу Міністерства внутрішніх справ №1417 може призвести до критичного перегріву проводки та займання будівлі.

Побутові кабелі не розраховані на тривалу роботу під високою напругою, якої потребує зарядний блок транспортного засобу. Використання пристосувань, які суперечать Правилам улаштування електроустановок (наказ Міненерго №476), створює небезпеку для майна та життя всіх мешканців.

Юридичні аспекти

Законодавство України передбачає механізм організації місць для стоянки та заряджання біля багатоповерхових будинків. Відповідно до статті 16 закону про ОСББ саме об'єднання співвласників має повноваження облаштовувати прибудинкову територію спеціальними зарядними пунктами.

Порядок встановлення обладнання та механізми компенсації витрат за спожиту електрику визначаються виключно загальними зборами мешканців. Обов'язковим елементом такої інфраструктури є монтаж окремого електролічильника для точного контролю спожитого енергоресурсу.

авто електрокари пожежна небезпека автомобіль електромобіль квартира заряджання
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
