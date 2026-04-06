Механики заметили скрытые преимущества кроссовера Dacia Bigster

Dacia Bigster 2025 года. Фото: netcarshow.com

Новый Dacia Bigster демонстрирует прогресс благодаря платформе CMF от Renault. Внешне автомобиль сохраняет фирменную простоту, однако техническое исполнение скрытых элементов приятно удивляет специалистов. Кроссовер получил решения для улучшения шумоизоляции и стабильности во время движения. Сочетание экономии и инноваций делает модель важной новинкой в компактном сегменте.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Motor.

Шумоизоляция днища

Во время осмотра оказалось, что разработчики уделили внимание защите от лишних звуков. Почти вся площадь днища закрыта прессованным текстилем вместо пластика. Такое решение позволяет существенно уменьшить проникновение шума колес в салон.

Использование текстильных материалов свидетельствует о желании бренда выйти на новый уровень комфорта. Это значительно отличает новинку от предыдущих бюджетных решений.

Особенности подвески

Пружины и амортизаторы расположены максимально близко к колесам без наклона к центру кузова. Это несколько ограничивает ширину багажника, однако значительно улучшает стабильность при маневрировании. Благодаря такой компоновке колеса меньше подпрыгивают на неровных дорогах.

Читайте также:

Защитная крышка электродвигателя в версии Hybrid-G 150 л.с. 4x4 имеет прочную конструкцию. Выхлопная система изолирована от теплового воздействия на линию гибридной системы. Батарея на 230 В емкостью 0,84 кВт-ч расположена возле задней оси. Ее ресурс обеспечивает возможность проехать около 2 км на электрической тяге.

Умная экономия

Производитель продолжает контролировать расходы в скрытых узлах для сохранения конкурентной цены. Стальные элементы подвески не имеют дополнительного антикоррозийного напыления в отличие от моделей Renault. Такие мелочи позволяют сбалансировать стоимость.

В интерьере появились новые опции в виде электрической регулировки сидений. Тем не менее практичный пластик напоминает о верности философии марки. Dacia Bigster демонстрирует прогресс в инженерии без потери финансовой доступности.

