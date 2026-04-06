Головна Авто Механіки помітили приховані переваги кросовера Dacia Bigster

Механіки помітили приховані переваги кросовера Dacia Bigster

Дата публікації: 6 квітня 2026 07:35
Dacia Bigster 2025 року. Фото: netcarshow.com

Новий Dacia Bigster демонструє прогрес завдяки платформі CMF від Renault. Зовні автомобіль зберігає фірмову простоту, проте технічне виконання прихованих елементів приємно дивує фахівців. Кросовер отримав рішення для покращення шумоізоляції та стабільності під час руху. Поєднання економії та інновацій робить модель важливою новинкою в компактному сегменті.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Motor.

Шумоізоляція днища

Під час огляду виявилося, що розробники приділили увагу захисту від зайвих звуків. Майже вся площа днища закрита пресованим текстилем замість пластику. Таке рішення дозволяє суттєво зменшити проникнення шуму коліс у салон.

Використання текстильних матеріалів свідчить про бажання бренду вийти на новий рівень комфорту. Це значно відрізняє новинку від попередніх бюджетних рішень.

Особливості підвіски

Пружини та амортизатори розташовані максимально близько до коліс без нахилу до центру кузова. Це дещо обмежує ширину багажника, проте значно покращує стабільність під час маневрування. Завдяки такому компонуванню колеса менше підстрибують на нерівних дорогах.

Читайте також:

Захисна кришка електродвигуна у версії Hybrid-G 150 к.с. 4x4 має міцну конструкцію. Вихлопна система ізольована від теплового впливу на лінію гібридної системи. Батарея на 230 В місткістю 0,84 кВт-год розташована біля задньої осі. Її ресурс забезпечує можливість проїхати близько 2 км на електричній тязі.

Розумна економія

Виробник продовжує контролювати витрати у прихованих вузлах для збереження конкурентної ціни. Сталеві елементи підвіски не мають додаткового антикорозійного напилення на відміну від моделей Renault. Такі дрібниці дозволяють збалансувати вартість.

В інтер'єрі з'явилися нові опції у вигляді електричного регулювання сидінь. Проте практичний пластик нагадує про вірність філософії марки. Dacia Bigster демонструє прогрес в інженерії без втрати фінансової доступності.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що тисячам власників автомобілів Dacia та Renault загрожують несподівані поломки через конструктивні недоліки в моторах 0.9 TCe, 1.0 TCe та 1.2 TCe. Якщо вчасно не виправити дефект, то існує ризик виходу двигунів з ладу.

Також виробник представив футуристичний концепт Dacia Hipster. Це майстер-клас чудового дизайну, простоти та демонстрація розумних способів створити максимальний простір в салоні при мінімальних розмірах авто.

авто економія автомобіль Renault гібрид Dacia кросовер
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
