Обзор подержанной Toyota Yaris Cross: плюсы и минусы кроссовера

Toyota Yaris Cross 2024 года. Фото: netcarshow.com

Немецкие автомеханики из ассоциации TÜV провели подробный осмотр подержанного компактного городского кроссовера. Результаты проверки оказались максимально положительными для японского автопрома. Подержанный кроссовер Toyota Yaris Cross демонстрирует значительно более высокий уровень надежности, чем большинство конкурентов в этом классе. Специалисты проанализировали техническое состояние узлов и ходовую часть и выявили лишь несколько слабых мест автомобиля.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

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Технические преимущества

Главным плюсом модели остается проверенная гибридная система 1.5 Hybrid мощностью 116 или 130 л.с., которая работает в паре с вариатором CVT. Такая комбинация потребляет менее 5 л топлива на 100 км пробега и демонстрирует высокую надежность. Модель относительно легкая, что существенно снижает нагрузку на подвеску. Благодаря этому оси, зажимы, рычаги и элементы рулевого управления остаются в отличном состоянии, а подтеки масла из двигателя или коробки передач полностью отсутствуют.

Также кроссовер предлагает редкую для своего класса опцию полного привода. Тормозная система, выхлопная труба и антикоррозионное покрытие кузова не вызывают никаких замечаний у контролеров. В возрастной категории двух-трех лет 93,4% проверенных экземпляров не имели ни одного дефекта, тогда как средний показатель по рынку составляет всего 89,4%. Серьезные аварии или поломки происходят лишь у 3,2% машин против 6,5% у конкурентов.

Слабые места

Несмотря на высокие оценки, эксперты зафиксировали несколько мелких недостатков. Чаще всего механики сталкиваются с разрядом стартового 12-вольтного аккумулятора после длительного простоя автомобиля. Также случаются сбои в работе программного обеспечения электронной приборной панели и системы экстренного вызова E-Call. Эту проблему производитель решает путем обновления прошивки или замены блока в салоне.

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Во время техосмотра специалисты иногда замечают неправильно настроенный угол наклона передних противотуманных фар. Кроме того, при резком разгоне или движении на высокой скорости 3-цилиндровый двигатель делает салон довольно шумным. Однако эти нюансы не влияют на общий высокий уровень надежности автомобиля.

Ранее Новини.LIVE писали, какой кроссовер стоит купить подержанным в 2026 году. Более быстрое снижение стоимости этой модели по сравнению с более крупными представителями линейки превращает трехлетние экземпляры в рациональную инвестицию для городских жителей.

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