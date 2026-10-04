Перевірка Toyota Yaris Cross з пробігом: плюси та мінуси кросовера

Toyota Yaris Cross 2024 року. Фото: netcarshow.com

Німецькі автомеханіки з асоціації TÜV провели докладний огляд компактного міського кросовера з пробігом. Результати перевірки виявилися максимально позитивними для японського автопрому. Вживаний кросовер Toyota Yaris Cross показує суттєво вищий рівень надійності, ніж більшість конкурентів у цьому класі. Фахівці розібрали технічний стан вузлів, ходову частину та виявили лише нечисленні слабкі місця машини.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

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Технічні переваги

Головним плюсом моделі залишається перевірена гібридна система 1.5 Hybrid потужністю 116 або 130 к.с., яка працює разом з варіатором CVT. Така зв'язка споживає менше ніж 5 л пального на 100 км пробігу й демонструє високу живучість. Модель відносно легка, що суттєво зменшує навантаження на підвіску. Завдяки цьому осі, затискачі, важелі та елементи кермового управління залишаються у відмінному стані, а патьоки мастила з мотора чи коробки передач повністю відсутні.

Також кросовер пропонує рідкісну для свого класу опцію повного приводу. Гальмівна система, вихлопна труба й антикорозійне покриття кузова не викликають жодних зауважень у контролерів. У віковій категорії двох-трьох років 93,4% перевірених екземплярів не мали жодного дефекту, тоді як середній показник ринку становить лише 89,4%. Серйозні аварії чи поломки трапляються лише у 3,2% машин проти 6,5% у конкурентів.

Слабкі місця

Попри високі оцінки, експерти зафіксували кілька дрібних недоліків. Найчастіше механіки стикаються з розряджанням стартерного 12-вольтного акумулятора після тривалого простою машини. Також трапляються збої в роботі програмного забезпечення електронної панелі приладів і системи аварійного виклику E-Call. Цю проблему виробник розв'язує через оновлення прошивки або заміни блоку в кокпіті.

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Під час техогляду фахівці іноді помічають неправильно налаштований кут передніх протитуманних фар. Крім того, під час стрімкого розгону або руху на високій швидкості 3-циліндровий мотор робить салон доволі гучним. Проте ці нюанси не впливають на загальний високий рівень надійності автомобіля.

Раніше Новини.LIVE писали, який кросовер варто купити вживаним у 2026 році. Швидше зниження вартості цієї моделі порівняно з більшими представниками лінійки перетворює трирічні екземпляри на раціональну інвестицію для міських жителів.

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