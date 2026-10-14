Почему премиальное топливо может повредить двигатель автомобиля

Ремонт двигателя. Фото: magnific.com

Попытка побаловать старый автомобиль дорогим высокооктановым бензином с моющими добавками нередко заканчивается визитом на СТО. Механики предупреждают: чем больше износ двигателя, тем выше риск получить обратный эффект вместо желаемого прироста мощности.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

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Риски очистки

Автомастерские в целом не всегда разделяют энтузиазм относительно безусловно положительного влияния премиального топлива. С одной стороны, независимые тесты ADAC действительно показывают возможность снизить расход бензина на 1–5%, но с другой водители переплачивают за него более 5% по сравнению со стандартным. Да и обещанный прирост производительности в повседневных поездках остается чисто теоретическим, ведь мало кто постоянно выжимает из двигателя максимум.

Сомнения еще больше усиливаются, когда такое топливо попадает в бак автомобиля с немалым пробегом. Эксперт сети ProfiAuto Serwis Адам Лехнорт собрал наблюдения мастеров, которые подробно объясняют, чем опасны подобные эксперименты.

Почему моющие присадки не всегда полезны?

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В двигателях со солидным возрастом годами накапливаются отложения, которые слой за слоем оседают в топливной системе и на стенках цилиндров. Когда в бак попадает премиальное топливо, детергенты начинают активно смывать этот нагар.

"То, что должно было бы помочь, на самом деле может навредить автомобилям с большим пробегом. Присадки и моющие средства, содержащиеся в премиальном топливе, могут вымывать накопившиеся в двигателе загрязнения, которые затем смешиваются с маслом в поддоне картера. Это может показаться хорошим, ведь у нас чистый двигатель, и мы регулярно меняем масло. Однако вымываемые таким образом углеродные отложения снизят герметичность поршня в цилиндре. Это снизит степень сжатия, что приведет к уменьшению мощности двигателя, а не к ее увеличению. Кроме того, моющие средства могут вымывать загрязнения из топливной системы, что, в свою очередь, может повредить форсунки", — отметил Адам Лехнорт.

Октановое число

Механики особенно рекомендуют не использовать премиальное и высокооктановое топливо в двигателях без датчика детонации. Это касается автомобилей 1990-х годов и старше, которых до сих пор немало на дорогах.

Адам Лехнорт объясняет, что в таком топливе используются специальные антидетонационные присадки. Их цель снизить риск преждевременного взрыва смеси в цилиндрах, который грозит прогоранием поршней, клапанов или повреждением головки блока цилиндров. Однако если в двигателе нет датчика детонации, высокооктановое топливо лишь замедляет сгорание. Из-за этого двигатель, напротив, теряет свою исходную мощность.

Чтобы топливо с повышенным октановым числом давало реальный положительный эффект, пришлось бы вручную изменять угол опережения зажигания. А это означало бы, что заправлять таким топливом пришлось бы уже на постоянной основе.

Что делать вместо переплаты за премиум?

Специалисты советуют не рисковать ресурсом изношенного двигателя и не заливать улучшенный бензин постоянно. Если есть необходимость прочистить систему, безопаснее использовать специальные мягкие присадки в бак примерно раз в 5000 км.

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