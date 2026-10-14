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Головна Авто Механік пояснив, яким автомобілям шкодить преміальне пальне

Механік пояснив, яким автомобілям шкодить преміальне пальне

Ua ru
14 жовтня 2026 07:35
Чому преміальне пальне може зашкодити двигуну авто
Ремонт двигуна. Фото: magnific.com

Спроба попестити старий автомобіль дорогим високооктановим бензином з мийними добавками нерідко обертається візитом на СТО. Механіки попереджають, чим більший знос двигуна, тим вищий ризик отримати зворотний ефект замість бажаного приросту потужності.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

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Ризики очищення

Автомайстерні загалом не завжди поділяють ентузіазм щодо безумовно позитивного впливу преміального пального. З одного боку, незалежні тести ADAC дійсно показують можливість зменшити витрату бензину на 1–5%, але з іншого водії переплачують за нього понад 5% порівняно зі стандартним. Та й обіцяний приріст продуктивності в щоденних поїздках залишається суто теоретичним, адже мало хто постійно витискає з двигуна максимум.

Сумніви ще більше посилюються, коли таке пальне потрапляє в бак машини з чималим пробігом. Експерт мережі ProfiAuto Serwis Адам Лехнорт зібрав спостереження майстрів, які детально пояснюють, чим небезпечні подібні експерименти.

Чому мийні присадки не завжди на користь?

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У моторах з солідним віком роками накопичуються відкладення, які шар за шаром осідають у паливній системі та на стінках циліндрів. Коли в бак потрапляє преміальне пальне, детергенти починають активно цей нагар змивати.

"Те, що мало б допомогти, насправді може зашкодити автомобілям з великим пробігом. Присадки та мийні засоби, що містяться в преміальному паливі, можуть вимивати забруднення, що накопичилися у двигуні, які потім змішуються з оливою у піддоні картера. Це може здатися добре, позаяк у нас чистий двигун, і ми регулярно міняємо мастило. Однак вуглецеві відкладення, що вимиваються таким чином, зменшать герметичність поршня в циліндрі. Це зменшить ступінь стиснення, що призведе до зменшення потужності двигуна, а не до її збільшення. Крім того, мийні засоби можуть вимивати забруднення з паливної системи, що, своєю чергою, може пошкодити форсунки", — зазначив Адам Лехнорт.

Октанове число

Механіки особливо радять не використовувати преміальне та високооктанове пальне у двигунах без датчика детонації. Це стосується автомобілів 1990-х років і старших, яких досі чимало на дорогах.

Адам Лехнорт пояснює, що в такому пальному використовують спеціальні антидетонаційні присадки. Їхня мета зменшити ризик передчасного вибуху суміші в циліндрах, який загрожує прогоранням поршнів, клапанів чи пошкодженням головки блоку циліндрів. Однак якщо у двигуні немає датчика детонації, високооктанове пальне лише уповільнює згоряння. Через це мотор не просто не отримує жодного приросту, а й навпаки втрачає свою початкову потужність.

Щоб пальне з підвищеним октановим числом давало реальний позитивний ефект, довелося б вручну змінювати кут випередження запалювання. А це означало б, що заправляти таке пальне довелося б вже на постійній основі.

Що робити замість переплати за преміум?

Фахівці радять не ризикувати ресурсом зношеного мотора й не заливати покращений бензин постійно. Якщо є потреба почистити систему, безпечніше використовувати спеціальні м'які присадки в бак приблизно раз на 5000 км.

Раніше Новини.LIVE писали, який турбодвигун авто проходить понад 800 000 км без капремонту. Прикладом такої надійності став легендарний шведський мотор Volvo B230FT з сімейства Redblock.

Також читайте, чому двигуни нових авто мають велику пластикову кришку. Ця деталь виконує декілька важливих технічних функцій під час експлуатації машини.

авто паливо автомобіль пальне Мотор двигун
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа

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