Чому преміальне пальне може зашкодити двигуну авто

Ремонт двигуна. Фото: magnific.com

Спроба попестити старий автомобіль дорогим високооктановим бензином з мийними добавками нерідко обертається візитом на СТО. Механіки попереджають, чим більший знос двигуна, тим вищий ризик отримати зворотний ефект замість бажаного приросту потужності.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

Реклама

Ризики очищення

Автомайстерні загалом не завжди поділяють ентузіазм щодо безумовно позитивного впливу преміального пального. З одного боку, незалежні тести ADAC дійсно показують можливість зменшити витрату бензину на 1–5%, але з іншого водії переплачують за нього понад 5% порівняно зі стандартним. Та й обіцяний приріст продуктивності в щоденних поїздках залишається суто теоретичним, адже мало хто постійно витискає з двигуна максимум.

Сумніви ще більше посилюються, коли таке пальне потрапляє в бак машини з чималим пробігом. Експерт мережі ProfiAuto Serwis Адам Лехнорт зібрав спостереження майстрів, які детально пояснюють, чим небезпечні подібні експерименти.

Чому мийні присадки не завжди на користь?

Читайте також:

У моторах з солідним віком роками накопичуються відкладення, які шар за шаром осідають у паливній системі та на стінках циліндрів. Коли в бак потрапляє преміальне пальне, детергенти починають активно цей нагар змивати.

"Те, що мало б допомогти, насправді може зашкодити автомобілям з великим пробігом. Присадки та мийні засоби, що містяться в преміальному паливі, можуть вимивати забруднення, що накопичилися у двигуні, які потім змішуються з оливою у піддоні картера. Це може здатися добре, позаяк у нас чистий двигун, і ми регулярно міняємо мастило. Однак вуглецеві відкладення, що вимиваються таким чином, зменшать герметичність поршня в циліндрі. Це зменшить ступінь стиснення, що призведе до зменшення потужності двигуна, а не до її збільшення. Крім того, мийні засоби можуть вимивати забруднення з паливної системи, що, своєю чергою, може пошкодити форсунки", — зазначив Адам Лехнорт.

Октанове число

Механіки особливо радять не використовувати преміальне та високооктанове пальне у двигунах без датчика детонації. Це стосується автомобілів 1990-х років і старших, яких досі чимало на дорогах.

Адам Лехнорт пояснює, що в такому пальному використовують спеціальні антидетонаційні присадки. Їхня мета зменшити ризик передчасного вибуху суміші в циліндрах, який загрожує прогоранням поршнів, клапанів чи пошкодженням головки блоку циліндрів. Однак якщо у двигуні немає датчика детонації, високооктанове пальне лише уповільнює згоряння. Через це мотор не просто не отримує жодного приросту, а й навпаки втрачає свою початкову потужність.

Щоб пальне з підвищеним октановим числом давало реальний позитивний ефект, довелося б вручну змінювати кут випередження запалювання. А це означало б, що заправляти таке пальне довелося б вже на постійній основі.

Що робити замість переплати за преміум?

Фахівці радять не ризикувати ресурсом зношеного мотора й не заливати покращений бензин постійно. Якщо є потреба почистити систему, безпечніше використовувати спеціальні м'які присадки в бак приблизно раз на 5000 км.

Раніше Новини.LIVE писали, який турбодвигун авто проходить понад 800 000 км без капремонту. Прикладом такої надійності став легендарний шведський мотор Volvo B230FT з сімейства Redblock.

Також читайте, чому двигуни нових авто мають велику пластикову кришку. Ця деталь виконує декілька важливих технічних функцій під час експлуатації машини.