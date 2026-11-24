Honda Accord 2018 года. Фото: netcarshow.com

Сегодня найти качественные подержанные автомобили в пределах бюджета до 15 000 долларов довольно сложно. Однако опытный механик с более чем 20-летним стажем и автоэксперт сервиса JustAnswer Крис Пайл уверяет, что достойные варианты все еще есть. Он выделил пять надежных автомобилей разных классов, которые способны проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Японские седаны

Прежде всего Крис Пайл советует присмотреться к седану Honda Accord 2018 года, который без особых проблем преодолевает отметку в 240 000 км. Наряду с ним механик отмечает Honda Civic 2021 года выпуска. Эксперт автомобильной отрасли с ресурса AutoInsurance.org Мелани Массон также включила Civic в свой список, ведь эти машины достигают пробега в 480 000 км значительно чаще, чем большинство одноклассников.

Качественной сборкой и большим ресурсом узлов отличается Toyota Corolla 2023 года. Правда, Civic и Corolla медленно теряют в цене, поэтому в бюджете до 15 000 долларов придется рассматривать более старые экземпляры или версии с большим пробегом.

По словам представителя проекта Fluent in Finance Эндрю Локенаута, если вам попадётся Toyota или Honda в хорошем состоянии по цене до 15 000 долларов с прозрачной сервисной историей и пробегом до 160 000 км, ее нужно покупать немедленно. Ещё одним достойным седаном в этом ценовом сегменте Крис Пайл называет надежный Nissan Altima 2022 года.

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Корейский кроссовер

Среди более вместительных автомобилей механик выделяет кроссовер Kia Sorento 2020 года. Сам специалист до сих пор ездит на более старой модели Sorento 2013 года, на одометре которой уже более 228 000 км без серьезных технических замечаний. По мнению Пайла, большинство современных моделей Kia отличаются качественной сборкой и без проблем выдерживают большие пробеги.

Эксперт призывает не покупать ни одну машину только из-за привлекательного внешнего вида или выгодной цены. Перед сделкой нужно тщательно проверить двигатель и трансмиссию, а также убедиться в отсутствии расхода масла, перегрева на трассе и протечек воды в салон во время дождя.

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