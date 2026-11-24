Honda Accord 2018 року. Фото: netcarshow.com

Сьогодні знайти якісні автомобілі з пробігом у бюджеті до 15 000 доларів досить складно. Проте досвідчений механік з понад 20-річним стажем та автоексперт сервісу JustAnswer Кріс Пайл запевняє, що гідні варіанти все ще є. Він виділив п'ять витривалих машин різних класів, які здатні проїхати сотні тисяч кілометрів без серйозних поломок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Японські седани

Насамперед Кріс Пайл радить придивитися до седана Honda Accord 2018 року, який без особливих проблем долає позначку у 240 000 км. Поруч з ним механік ставить Honda Civic 2021 року випуску. Експертка автомобільної галузі з ресурсу AutoInsurance.org Мелані Массон також включила Civic до свого списку, адже ці машини досягають пробігу у 480 000 км значно частіше за більшість однокласників.

Якісною збіркою та великим ресурсом вузлів вирізняється Toyota Corolla 2023 року Щоправда, Civic та Corolla повільно втрачають у ціні, тому у бюджеті до 15 000 доларів доведеться розглядати старіші примірники або версії з більшим пробігом.

За словами представника проєкту Fluent in Finance Ендрю Локенаута, якщо трапиться Toyota або Honda у хорошому стані за ціною до 15 000 доларів з прозорою сервісною історією та пробігом до 160 000 км, купувати її треба негайно. Ще одним гідним седаном у цьому ціновому сегменті Кріс Пайл називає надійний Nissan Altima 2022 року.

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Корейський кросовер

Серед місткіших автомобілів механік виділяє кросовер Kia Sorento 2020 року. Сам фахівець досі їздить на старішому Sorento 2013 року, на одометрі якого вже понад 228 000 км без серйозних технічних зауважень. На думку Пайла, більшість сучасних моделей Kia мають якісну збірку і спокійно витримують великі пробіги.

Експерт закликає не купувати жодну машину лише через привабливий вигляд чи вигідний цінник. Перед угодою потрібно ретельно перевірити двигун та трансмісію, а також переконатися у відсутності витрати оливи, перегріву на трасі та протікань води в салон під час дощу.

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