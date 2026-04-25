Механики назвали безопасные подержанные автомобили для начинающих

Mercedes-Benz E-Class (2009-2016). Фото: autocar.co.uk

Выбор первого автомобиля часто становится сложной задачей из-за риска наткнуться на проблемный экземпляр со скрытыми дефектами. Опытные механики выделили пять моделей разных классов, которые лучше всего сохраняют техническое состояние на протяжении годов эксплуатации. Эти машины демонстрируют высокую устойчивость к износу, а их обслуживание не требует чрезмерных финансовых вложений.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Компактный VW

Модель Volkswagen Up отличается высоким качеством сборки, которое редко встречается среди автомобилей малого класса. Технически идентичные Seat Mii и Skoda Citigo значительно расширяют возможности выбора на вторичном рынке. Трехцилиндровые бензиновые двигатели при должном сервисе преодолевают большие расстояния без серьезных вмешательств.

При осмотре стоит уделить внимание пространству вокруг топливного люка, где часто появляется ржавчина. Также следует проверить салон на наличие влаги, что может свидетельствовать о нарушении герметичности. Многие машины использовались в службах доставки, поэтому тщательная проверка истории эксплуатации обязательна для поиска сохранившегося экземпляра.

Надежный Opel

Генерация модели Opel Corsa E, выпускавшаяся с 2014 по 2019 год, построена на базе проверенных технических решений предшественника. Производителю удалось устранить большинство хронических недостатков, сделав машину максимально выносливой. Отсутствие системных болезней делает этот хэтчбек выгодным приобретением.

Даже при появлении мелких стуков в подвеске ремонт обходится дешево благодаря широкой доступности запчастей. Высокая ремонтопригодность позволяет минимизировать расходы на ежегодное содержание транспортного средства.

Корейская альтернатива

Третье поколение модели Kia Ceed с кодом CD, производимое с 2018 года, составляет серьезную конкуренцию признанным европейским лидерам. Рейтинг надежности автомобиля достигает 94,8%.

Владельцы иногда отмечают мелкие замечания к электрике или состоянию лакокрасочного покрытия. Однако общая выносливость узлов делает эту модель более рациональным выбором по сравнению с более дорогими аналогами. Богатое оснащение за конкурентную цену становится дополнительным аргументом в пользу корейского хэтчбека при выборе первого авто.

Семейный VW

Восьмая генерация популярного седана Volkswagen Passat B8 поддерживает традиции комфортного и просторного семейного транспорта. Даже при преодолении отметки в 100 000 км машина остается достойным вариантом при условии регулярного прохождения сервиса. Конструкция автомобиля хорошо известна большинству мастеров, что упрощает проведение любых регламентных работ.

Для эксплуатации в городских пробках лучше рассматривать версии с механической коробкой передач. Роботизированная трансмиссия DSG требует регулярной замены масла каждые 60 000-80 000 км и может создавать дополнительные расходы при интенсивном использовании.

Премиальное авто

Модель Mercedes E-Class W212 выпуска 2009-2016 годов считается одной из самых выносливых в своем классе. Высокое качество материалов и долговечность узлов обеспечивают комфорт даже при длительных поездках на большие расстояния. Стоимость многих запчастей оказывается вполне приемлемой, несмотря на принадлежность к премиальному сегменту.

Перед приобретением важно проверить состояние задней балки подвоза на наличие скрытой коррозии. Заводская ошибка в защитном покрытии могла привести к разрушению элемента под слоем краски. Так как производитель проводил бесплатную сервисную кампанию по замене этого узла, следует тщательно проверить историю обращений к официальным представителям марки.

