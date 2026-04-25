Механіки назвали безпечні вживані автомобілі для початківців

Mercedes-Benz E-Class (2009-2016). Фото: autocar.co.uk

Вибір першого автомобіля часто стає складним завданням через ризик натрапити на проблемний екземпляр з прихованими дефектами. Досвідчені механіки виділили п'ять моделей різних класів, які найкраще зберігають технічний стан протягом років експлуатації. Ці машини демонструють високу стійкість до зносу, а їхнє обслуговування не потребує надмірних фінансових вкладень.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Компактний VW

Модель Volkswagen Up вирізняється високою якістю збірки, яка рідко зустрічається серед автомобілів малого класу. Технічно ідентичні Seat Mii та Skoda Citigo значно розширюють можливості вибору на вторинному ринку. Трициліндрові бензинові двигуни при належному сервісі долають великі відстані без серйозних втручань.

При огляді варто приділити увагу простору навколо паливного люка, де часто з'являється іржа. Також слід перевірити салон на наявність вологи, що може свідчити про порушення герметичності. Багато машин використовували у службах доставки, тому ретельна перевірка історії експлуатації є обов'язковою для пошуку збереженого екземпляра.

Надійний Opel

Генерація моделі Opel Corsa E, що випускалася з 2014 по 2019 рік, побудована на базі перевірених технічних рішень попередника. Виробнику вдалося усунути більшість хронічних недоліків, зробивши машину максимально витривалою. Відсутність системних хвороб робить цей хетчбек вигідним придбанням.

Навіть за появи дрібних стуків у підвісці ремонт обходиться дешево завдяки широкій доступності запчастин. Висока ремонтопридатність дозволяє мінімізувати витрати на щорічне утримання транспортного засобу.

Корейська альтернатива

Третє покоління моделі Kia Ceed з кодом CD, що виробляється з 2018 року, складає серйозну конкуренцію визнаним європейським лідерам. Рейтинг надійності автомобіля сягає 94,8%.

Власники іноді відзначають дрібні зауваження до електрики або стану лакофарбового покриття. Проте загальна витривалість вузлів робить цю модель раціональнішим вибором порівняно з дорожчими аналогами. Багате оснащення за конкурентну ціну стає додатковим аргументом на користь корейського хетчбека при виборі першого авто.

Сімейний VW

Восьма генерація популярного седана Volkswagen Passat B8 підтримує традиції комфортного та просторого сімейного транспорту. Навіть при подоланні позначки у 100 000 км машина залишається гідним варіантом за умови регулярного проходження сервісу. Конструкція автомобіля добре відома більшості майстрів, що спрощує проведення будь-яких регламентних робіт.

Для експлуатації у міських заторах краще розглядати версії з механічною коробкою передач. Роботизована трансмісія DSG потребує регулярної заміни оливи кожні 60 000–80 000 км та може створювати додаткові витрати при інтенсивному використанні.

Преміальне авто

Модель Mercedes E-Class W212 випуску 2009–2016 років вважається однією з найвитриваліших у своєму класі. Висока якість матеріалів та довговічність вузлів забезпечують комфорт навіть при тривалих поїздках на великі відстані. Вартість багатьох запчастин виявляється цілком прийнятною, попри приналежність до преміального сегмента.

Перед придбанням важливо перевірити стан задньої балки підвозу на наявність прихованої корозії. Заводська помилка у захисному покритті могла призвести до руйнування елемента під шаром фарби. Позаяк виробник проводив безплатну сервісну кампанію з заміни цього вузла, слід ретельно перевірити історію звернень до офіційних представників марки.

Раніше Новини.LIVE писали про вживані авто за вигідною ціною, які варто оминати. Адже за доступним цінником можуть ховатися конструктивні недоліки, які призводять до капітального ремонту двигуна чи трансмісії.

Також читайте, як механіки оглянули десятки тисяч вживаних автомобілів та визначили найгірші. Платформа Carvago оприлюднила дані перевірок за 270 пунктами, проведених у період з 2023 по 2026 рік.