Три популярных автомобиля, которые опытный механик не советует покупать

Седан Audi A4 2025 года — сочетание комфорта и сложной электроники. Фото: motortrend.com

Опытный механик Джон Линг, посвятивший три десятилетия ремонту автомобилей, назвал три модели, которые чаще всего разочаровывают владельцев. Список базируется на многолетней статистике поломок и анализе стоимости технического обслуживания популярных на рынке авто.

Технологические вызовы Audi A4

Audi A4 известна динамическими характеристиками, однако сложная электроника часто становится причиной проблем. По мнению эксперта, европейские люксовые бренды внедряют инновационные системы раньше, чем они проходят полную проверку на долговечность. Это приводит к сбоям в работе сенсоров и компьютерных модулей уже через 4-6 лет эксплуатации.

Начальная стоимость модели составляет 42 000 долларов. Хотя автомобиль демонстрирует отличную управляемость, специализированные детали подвески и подшипники имеют высокую цену, что делает ремонт финансово обременительным.

Ресурсные ограничения Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta 2025 года. Фото: motortrend.com

Этот седан считается доступным вариантом с ценой от 21 995 долларов, однако после преодоления отметки в 130 000 км пробега его надежность существенно снижается. Количество дорогостоящих поломок начинает стремительно расти, что заставляет владельцев жалеть о выборе.

Проблема усугубляется дефицитом запчастей на определенных рынках. Из-за использования специфических компонентов ремонт Volkswagen Jetta может стоить на 30-60% больше, чем обслуживание аналогичных автомобилей других марок.

Конструктивные особенности Ford F-150

Ford F-150 2025 года. Фото: motortrend.com

Пикап Ford F-150 является лидером продаж, но имеет существенный недостаток в материалах корпуса. Производитель использует алюминиевые формы для уменьшения веса и улучшения топливной экономичности, тогда как конкуренты предпочитают высокопрочную сталь. Алюминий деформируется иначе, чем сталь, что делает кузовные работы значительно сложнее и дороже.

Стоимость модели начинается от 38 810 долларов, а топовые комплектации могут достигать 80 000 долларов. Несмотря на высокую популярность серии, покупателям, которые ищут максимальную выносливость, советуют обращать внимание на альтернативные предложения с более прочной структурой.