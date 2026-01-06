Три популярні автомобілі, які досвідчений механік не радить купувати

Седан Audi A4 2025 року — поєднання комфорту та складної електроніки. Фото: motortrend.com

Досвідчений механік Джон Лінг, який присвятив три десятиліття ремонту автомобілів, назвав три моделі, що найчастіше розчаровують власників. Список базується на багаторічній статистиці поломок та аналізі вартості технічного обслуговування популярних на ринку авто.

Технологічні виклики Audi A4

Audi A4 відома динамічними характеристиками, проте складна електроніка часто стає причиною проблем. На думку експерта, європейські люксові бренди впроваджують інноваційні системи раніше, ніж вони проходять повну перевірку на довговічність. Це призводить до збоїв у роботі сенсорів та комп’ютерних модулів уже через 4-6 років експлуатації.

Початкова вартість моделі становить 42 000 доларів. Хоча автомобіль демонструє чудову керованість, спеціалізовані деталі підвіски та підшипники мають високу ціну, що робить ремонт фінансово обтяжливим.

Ресурсні обмеження Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta 2025 року. Фото: motortrend.com

Цей седан вважається доступним варіантом з ціною від 21 995 доларів, проте після подолання відмітки у 130 000 км пробігу його надійність суттєво знижується. Кількість дорогих поломок починає стрімко зростати, що змушує власників шкодувати про вибір.

Проблема ускладнюється дефіцитом запчастин на певних ринках. Через використання специфічних компонентів ремонт Volkswagen Jetta може коштувати на 30–60% більше, ніж обслуговування аналогічних автомобілів інших марок.

Конструктивні особливості Ford F-150

Ford F-150 2025 року. Фото: motortrend.com

Пікап Ford F-150 є лідером продажів, але має суттєвий недолік у матеріалах корпусу. Виробник використовує алюмінієві форми для зменшення ваги та покращення паливної економічності, тоді як конкуренти надають перевагу високоміцній сталі. Алюміній деформується інакше, ніж сталь, що робить кузовні роботи значно складнішими та дорожчими.

Вартість моделі починається від 38 810 доларів, а топові комплектації можуть сягати 80 000 доларів. Попри високу популярність серії, покупцям, які шукають максимальну витривалість, радять звертати увагу на альтернативні пропозиції з міцнішою структурою.