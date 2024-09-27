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Механик объяснил, почему нельзя мыть авто обычной губкой

27 сентября 2024 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Почему нельзя мыть автомобиль обычной губкой — ответ механика
Мытье автомобиля губкой. Фото: carcovers.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Известный механик Скотти Килмер рассказал, что автомобилисты могут повредить кузов машины, используя обычное моющее средство. По его словам, губка может "поцарапать краску".

Об этом сообщил Express.

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"Вы никогда не должны использовать губку для мытья автомобиля. Я признаю, что в молодости я использовал губки, потому что был глупым и не знал ничего лучшего. Сегодня я выбросила губку и использую шерстяную рукавицу. Губки могут поцарапать краску. А мягкие шерстяные перчатки - нет", — сказал Килмер на своем YouTube-канале.

 

Комментарии автомобилистов

В комментариях под видео автолюбители YouTube рассказали, что воспользовались советом известного механика.

@barryklinedinst6233: "Я использую полотенца из микроволокна. Чтобы помыть всю машину, нужно около 12".

@samgarofalo2461: "Я использую шерстяные варежки десятилетиями".

"Следует избегать любых типов щеток или насадок для щеток. Они жесткие и могут легко повредить прозрачное покрытие автомобиля. Они также могут скрыть грязь и песок, оставляющий глубокие царапины на лакокрасочном покрытии", — отметили эксперты Star Car Wash.

Какое моющее средство выбрать

Килмер подчеркнул, что автомобилисты должны проверить, безопасен ли для кузова раствор, который они используют для мытья.

"Никогда не используйте средство для мытья посуды. Оно не предназначено для мытья автомобилей", — подытожил механик.

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