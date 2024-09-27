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Механік пояснив, чому не можна мити авто звичайною губкою

27 вересня 2024 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Чому не можна мити автомобіль звичайною губкою — відповідь механіка
Миття автомобіля губкою. Фото: carcovers.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Відомий механік Скотті Кілмер розповів, що автомобілісти можуть пошкодити кузов машини, використовуючи звичайний засіб для миття машини. За його словами, губка може "подряпати фарбу".

Про це повідомив Express.

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"Ви ніколи не повинні використовувати губку для миття автомобіля. Я визнаю, що в молодості я використовував губки, тому що був дурним та не знав нічого кращого. Сьогодні я викинула губку та використовую вовняну рукавицю. Губки можуть подряпати фарбу. А м’які вовняні рукавиці — ні", — сказав Кілмер на своєму YouTube-каналі.

 

Коментарі автомобілістів

В коментарях під відео автолюбителі YouTube розповіли, що скористалися порадою відомого механіка.

@barryklinedinst6233: "Я використовую рушники з мікроволокна. Щоб помити всю машину, потрібно близько 12".

@samgarofalo2461: "Я використовую вовняні рукавиці десятиліттями".

"Слід уникати будь-яких типів щіток або насадок для щіток. Вони жорсткі та можуть легко пошкодити прозоре покриття автомобіля. Вони також можуть приховати бруд та пісок, які залишають глибокі подряпини на лакофарбовому покритті", — зазначили експерти Star Car Wash.

Який мийний засіб вибрати

Кілмер підкреслив, що автомобілісти повинні перевірити, чи безпечний для кузова розчин, який вони використовують для миття.

"Ніколи не використовуйте засіб для миття посуду. Він не призначений для миття автомобілів", — підсумував механік.

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