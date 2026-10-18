Почему опытный механик не любит электромобили

Электромобиль на зарядке. Фото: magnific.com

Спад спроса на электромобили заставляет мировых автопроизводителей пересматривать стратегические планы. Известный американский механик со стажем работы 57 лет Скотти Килмер объяснил причины потери интереса к таким машинам. Главными факторами стали запас хода электрокаров, высокие цены и риски самовозгорания аккумуляторов. В результате рынок демонстративно поворачивается в сторону проверенных гибридных технологий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на канал Scotty Kilmer.

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Провал электромобилей

Продажи электромобилей в США за 2026 год упали на 30,7%, тогда как спрос на гибридные модели вырос на 23%. Немецкий концерн Volkswagen был вынужден полностью остановить производство кроссовера ID.4 на заводе в штате Теннесси. За первый квартал компания смогла реализовать лишь 338 таких машин, что означает падение продаж на 95,6% по сравнению с прошлым годом.

Ситуацию осложнил масштабный отзыв кроссоверов Volkswagen ID.4 2023–2026 годов из-за риска внутреннего замыкания и возгорания аккумулятора. Конструкция из 281 отдельного элемента оказалась уязвимой к цепной реакции перегрева, а готового технического решения у производителя до сих пор нет. Временно владельцам лишь посоветовали не заряжать батарею более чем на 80% ее емкости.

Кризис автогигантов

Концерны Ford, GM и Stellantis вместе удерживают лишь 36% американского рынка, что стало рекордно низким показателем. В то же время японские и корейские бренды готовятся занять более 50% благодаря ставке на надежные гибриды. Параллельно китайские компании расширяют присутствие на мировом рынке, увеличив свою долю с 14% в 2020 году до 26% в 2026 году.

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Отдельно Килмер обратил внимание на отсутствие прогресса в экономичности бензиновых спорткаров. Купе Ford Mustang GT 2026 года с 5-литровым двигателем V8 и механической коробкой передач демонстрирует средний расход топлива на уровне 13,1 л/100 км. Такие же показатели были у купе Mustang GT 2009 года. Хотя мощность современного двигателя выросла с 300 до 480 л.с., а время разгона до 100 км/ч сократилось с 5,2 до 4,2 секунды, высокий расход топлива отпугивает массового покупателя.

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