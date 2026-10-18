Почему опытный механик не любит электромобили

Механик объяснил, почему он не любит электромобили
Спад спроса на электромобили заставляет мировых автопроизводителей пересматривать стратегические планы. Известный американский механик со стажем работы 57 лет Скотти Килмер объяснил причины потери интереса к таким машинам. Главными факторами стали запас хода электрокаров, высокие цены и риски самовозгорания аккумуляторов. В результате рынок демонстративно поворачивается в сторону проверенных гибридных технологий.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на канал Scotty Kilmer.
Провал электромобилей
Продажи электромобилей в США за 2026 год упали на 30,7%, тогда как спрос на гибридные модели вырос на 23%. Немецкий концерн Volkswagen был вынужден полностью остановить производство кроссовера ID.4 на заводе в штате Теннесси. За первый квартал компания смогла реализовать лишь 338 таких машин, что означает падение продаж на 95,6% по сравнению с прошлым годом.
Ситуацию осложнил масштабный отзыв кроссоверов Volkswagen ID.4 2023–2026 годов из-за риска внутреннего замыкания и возгорания аккумулятора. Конструкция из 281 отдельного элемента оказалась уязвимой к цепной реакции перегрева, а готового технического решения у производителя до сих пор нет. Временно владельцам лишь посоветовали не заряжать батарею более чем на 80% ее емкости.
Кризис автогигантов
Концерны Ford, GM и Stellantis вместе удерживают лишь 36% американского рынка, что стало рекордно низким показателем. В то же время японские и корейские бренды готовятся занять более 50% благодаря ставке на надежные гибриды. Параллельно китайские компании расширяют присутствие на мировом рынке, увеличив свою долю с 14% в 2020 году до 26% в 2026 году.
Отдельно Килмер обратил внимание на отсутствие прогресса в экономичности бензиновых спорткаров. Купе Ford Mustang GT 2026 года с 5-литровым двигателем V8 и механической коробкой передач демонстрирует средний расход топлива на уровне 13,1 л/100 км. Такие же показатели были у купе Mustang GT 2009 года. Хотя мощность современного двигателя выросла с 300 до 480 л.с., а время разгона до 100 км/ч сократилось с 5,2 до 4,2 секунды, высокий расход топлива отпугивает массового покупателя.
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