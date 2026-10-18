Чому досвідчений механік не любить електромобілі

Електромобіль на зарядці. Фото: magnific.com

Падіння попиту на електричний транспорт змушує світових автовиробників переглядати стратегічні плани. Відомий американський механік з 57-річним стажем роботи Скотті Кілмер пояснив причини втрати інтересу до таких машин. Головними факторами стали запас ходу електрокарів, високі цінники та ризики самозаймання акумуляторів. У результаті ринок демонстративно розвертається у бік перевірених гібридних технологій.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал Scotty Kilmer.

Реклама

Провал електрокарів

Продажі електричних машин у США за 2026 рік впали на 30,7%, тоді як попит на гібридні моделі зріс на 23%. Німецький концерн Volkswagen був змушений повністю зупинити виробництво кросовера ID.4 на заводі в штаті Теннессі. За перший квартал компанія змогла реалізувати лише 338 таких машин, що означає падіння продажів на 95,6% порівняно з минулим роком.

Ситуацію ускладнило масштабне відкликання кросоверів Volkswagen ID.4 2023–2026 років через ризик внутрішнього замикання та займання батареї. Конструкція з 281 окремого елемента виявилася вразливою до ланцюгової реакції перегріву, а готового технічного рішення у виробника досі немає. Тимчасово власникам лише порадили не заряджати батарею понад 80% її місткості.

Криза автогігантів

Концерни Ford, GM та Stellantis разом утримують лише 36% американського ринку, що стало рекордно низьким показником. Водночас японські та корейські бренди готуються зайняти понад 50% продажів завдяки ставці на надійні гібриди. Паралельно китайські компанії розширюють присутність на світовому ринку, збільшивши свою частку з 14% у 2020 році до 26% у 2026 році.

Читайте також:

Окремо Кілмер звернув увагу на відсутність прогресу в економічності бензинових спорткарів. Купе Ford Mustang GT 2026 року з 5-літровим мотором V8 та механікою демонструє середню витрату пального на рівні 13,1 л/100 км. Такі ж показники мав купе Mustang GT 2009 року. Хоча потужність сучасного двигуна зросла з 300 до 480 к.с., а час розгону до 100 км/год скоротився з 5,2 до 4,2 секунди, висока витрата пального зупиняє масового покупця.

Раніше Новини.LIVE писали, кому в Україні не варто купувати електромобіль. За певних умов використання електрокара перетворюється на постійний стрес та призводить до фінансових збитків.

Також читайте, чому батареї електрокарів Tesla масово ламаються в Україні. У разі заміни чи ремонту батареї власникам доводиться віддавати від 6000 до 8000 доларів.