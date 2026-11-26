Скотти Килмер и Lexus GS 350 2001 года. Скриншот: YouTube/@scottykilmer

Известный американский автомеханик Скотти Килмер осмотрел 25-летний Lexus GS 350 и объяснил, почему старые премиальные модели часто превосходят современные машины. Полная компьютерная диагностика и дорожный тест подтвердили исправность оригинальных узлов даже спустя два десятилетия эксплуатации. Эксперт проанализировал техническое состояние этого авто с небольшим для его возраста пробегом в 125 500 км.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на канал Scotty Kilmer.

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Надежный привод

Механико-электронная система полного привода этого седана обычно передает 70% тяги на задние колеса и 30% на передние, а при необходимости распределяет усилие поровну. Электроника мгновенно выравнивает тягу между осями и сторонами, поэтому при крутых поворотах передняя часть кузова не дрожит, как это бывает у некоторых моделей Ford.

Такая трансмиссия от концерна Toyota практически никогда не выходит из строя, если автомобиль не попадал в серьезную аварию или не побывал под водой. Для безотказной работы полного привода владельцу достаточно просто менять техническую жидкость каждые 96 000 км.

Диагностика двигателя

Под капотом седана стоит выносливый двигатель V6, который даже несмотря на наличие пластикового впускного коллектора способен работать годами без капитального ремонта. Большинство деталей в моторном отсеке этого 25-летнего автомобиля до сих пор остаются оригинальными с завода.

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Компьютерная диагностика не выявила никаких серьезных неисправностей. Единственные два предупреждения касались датчиков освещенности системы климат-контроля, которые предыдущий владелец просто закрыл защитным ковриком на приборной панели.

Хорошее состояние салона объясняется тем, что машиной владела пожилая пара, которая почти никуда не выезжала, а на заднем сиденье вообще никто не сидел. Благодаря этому натуральное дерево на руле и консоли сохранилось без трещин, а кожаная обивка осталась почти новой под чехлами.

Проверка параметров в режиме реального времени показала стабильную работу всех цилиндров без пропусков зажигания. Небольшая корректировка топливной смеси на 5,5% является нормой для автомобиля такого возраста и помогает удерживать расход на трассе в пределах от 10,2 до 10,7 л/100 км, хотя в городе расход заметно возрастает.

Испытания на дороге

Даже спустя 25 лет штатная камера заднего вида в седане работает без сбоев. Во время поездки по разбитой дороге оригинальные амортизаторы мягко поглощают крупные выбоины, а в салоне нет никаких посторонних скрипов или вибраций.

При разгоне 6-цилиндровый двигатель приятно звучит и обеспечивает уверенную тягу, а автомобиль четко держит траекторию в поворотах.

По словам механика, современные премиальные модели, включая новые Lexus, перешли на 4-цилиндровые турбодвигатели, которые слишком громко жужжат и вибрируют. Несмотря на более высокую номинальную мощность в лошадиных силах, новые агрегаты не дают того ощущения плавности и спокойствия при старте.

Именно поэтому специалист предпочитает десять старых седанов с двигателем V6 вместо одного нового автомобиля с турбочетверкой. В подтверждение своих слов он привел собственный пример: когда-то он купил для жены похожий подержанный Lexus с пробегом 105 000 км всего за 3000 долларов. Сегодня этому автомобилю уже 25 лет, но он до сих пор ежедневно ездит без серьезных затрат на обслуживание.

Невысокая рыночная цена старых моделей часто пугает покупателей, однако грамотный выбор экземпляра в отличном состоянии позволяет получить настоящий комфорт за разумные деньги.

Ранее Новини.LIVE писали о том, стоит ли покупать Subaru Legacy с пробегом. Скотти Килмер объяснил, как за 13 лет интенсивной эксплуатации седан полностью оправдал вложенные средства, сохранив средний расход топлива на уровне 8 л/100 км в смешанном цикле.

Также механик назвал четыре запаха в автомобиле, которые не стоит игнорировать. Ранняя диагностика помогает самостоятельно найти источник проблемы и устранить ее с минимальными затратами.