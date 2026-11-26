Скотті Кілмер та Lexus GS 350 2001 року. Скриншот: YouTube/@scottykilmer

Відомий американський автомеханік Скотті Кілмер оглянув 25-річний Lexus GS 350 та пояснив, чому старі преміальні моделі часто перевершують сучасні машини. Повна комп'ютерна діагностика та дорожній тест підтвердили справність оригінальних вузлів навіть через два десятиліття експлуатації. Експерт розібрав технічний стан цього автомобіля з малим для його віку пробігом у 125 500 км.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал Scotty Kilmer.

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Надійний привід

Механічно-електронна система повного приводу цього седана зазвичай передає 70% тяги на задні колеса та 30% на передні, а за потреби розподіляє зусилля порівну. Електроніка миттєво вирівнює тягу між осями та сторонами, тому під час крутих поворотів передня частина кузова не тремтить, як це трапляється у деяких моделей Ford.

Така трансмісія від концерну Toyota практично ніколи не виходить з ладу, якщо автомобіль не побував у серйозній аварії або під водою. Для безвідмовної роботи повного приводу власнику достатньо просто міняти технічну рідину кожні 96 000 км.

Діагностика мотора

Під капотом седана стоїть витривалий двигун V6, який навіть попри наявність пластикового впускного колектора здатний працювати роками без капітального ремонту. Більшість деталей у моторному відсіку цього 25-річного автомобіля досі залишаються оригінальними з заводу.

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Комп'ютерна діагностика не виявила жодних серйозних помилок. Єдині два сповіщення стосувалися сонячних датчиків клімат-контролю, які попередній власник просто закрив захисним килимком на передній панелі.

Гарний стан салону пояснюється тим, що машиною володіла літня пара, яка майже нікуди не виїжджала, а на задньому сидінні взагалі ніхто не сидів. Завдяки цьому натуральне дерево на кермі та консолі збереглося без тріщин, а шкіряна оббивка залишилася майже новою під чохлами.

Перевірка параметрів у реальному часі показала стабільну роботу всіх циліндрів без пропусків запалювання. Невелика корекція паливної суміші на 5,5% є нормою для такого віку і допомагає тримати витрату на трасі в межах від 10,2 до 10,7 л/100 км, хоча в місті апетит помітно зростає.

Випробування дорогою

Навіть через 25 років штатна камера заднього огляду у седані працює без збоїв. Під час поїздки розбитою дорогою оригінальні амортизатори м'яко поглинають великі вибоїни, а в салоні немає жодних сторонніх скрипів чи вібрацій.

На розгоні 6-циліндровий мотор приємно звучить і забезпечує впевнену тягу, а машина чітко тримає траєкторію в поворотах.

За словами механіка, сучасні преміальні моделі включно з новими Lexus перейшли на 4-циліндрові турбодвигуни, які надто гучно дзижчать і вібрують. Попри вищу паспортну потужність у кінських силах, нові агрегати не дарують того відчуття плавності та спокою на старті.

Саме тому фахівець надає перевагу десяти старим седанам з мотором V6 замість одного нового автомобіля з турбочетвіркою. На підтвердження своїх слів він навів власний приклад, адже колись придбав для дружини схожий вживаний Lexus з пробігом 105 000 км лише за 3000 доларів. Сьогодні цьому автомобілю вже 25 років, але він досі щодня їздить без серйозних витрат на обслуговування.

Невисока ринкова ціна старих моделей часто лякає покупців, проте грамотний вибір екземпляра у відмінному стані дозволяє отримати справжній комфорт за розумні кошти.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто купувати Subaru Legacy з пробігом. Скотті Кілмер пояснив, як за 13 років інтенсивного використання седан повністю виправдав витрачені кошти, зберігши середню витрату пального на рівні 8 л/100 км у змішаному циклі.

Також механік назвав чотири запахи автомобіля, які не варто ігнорувати. Рання діагностика допомагає самостійно знайти джерело проблеми та усунути її з мінімальними витратами.