Механик назвал семь бесполезных покупок водителя

Дата публикации 3 марта 2026 06:00
Семь автотоваров, которые специалисты называют пустой тратой денег
Вентилятор в салоне авто. Фото: okka.qa

Автомобильные рынки переполнены разнообразными аксессуарами, которые обещают водителям чрезвычайный комфорт и функциональность. Однако опытные специалисты сервисных центров утверждают, что значительная часть этих товаров является лишь результатом успешного маркетинга.

Об этом написал "Справочник водителя".

Бесполезные устройства

Ионизаторы и озонаторы, предназначенные для работы от розетки прикуривателя, обычно имеют слишком малую мощность. Такие приборы просто не способны качественно очистить воздух или провести полноценную санитарную обработку салона машины.

Подобная проблема характерна и для термоскребков, которые должны растапливать лед на лобовом стекле. Процесс нагревания длится слишком долго, поэтому удалить гололед обычным механическим способом получается значительно быстрее.

Сомнительный уют

Автомобильные чайники и кипятильники часто представляют как незаменимую вещь в дороге. На самом деле для регулярных поездок по городу или на короткие расстояния гораздо более удобным решением остается обычный термос.

Массажные накидки на кресла также вызывают скепсис у профессионалов. Механическое воздействие таких устройств не учитывает анатомические особенности позвоночника, поэтому вместо облегчения водитель рискует получить дополнительную усталость или боль.

Лишние расходы

Лопастные вентиляторы давно стали пережитком прошлого для владельцев техники с кондиционерами. Тратиться на подобные девайсы в современных реалиях нет никакого смысла.

Радар-детекторы часто становятся причиной раздражения из-за ложных срабатываний на посторонние излучения. Более того, новейшие системы контроля скорости часто используют технологии, которые бюджетные устройства просто не способны вовремя зафиксировать.

Вместо сомнительных гаджетов лучше инвестировать в исправную тормозную систему, качественное освещение и сезонные шины. Именно эти элементы гарантируют безопасность и комфорт на дороге, а не пластиковые аксессуары с привлекательными названиями.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
