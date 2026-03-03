Семь автотоваров, которые специалисты называют пустой тратой денег

Механик назвал семь бесполезных покупок водителя
Автомобильные рынки переполнены разнообразными аксессуарами, которые обещают водителям чрезвычайный комфорт и функциональность. Однако опытные специалисты сервисных центров утверждают, что значительная часть этих товаров является лишь результатом успешного маркетинга.
Бесполезные устройства
Ионизаторы и озонаторы, предназначенные для работы от розетки прикуривателя, обычно имеют слишком малую мощность. Такие приборы просто не способны качественно очистить воздух или провести полноценную санитарную обработку салона машины.
Подобная проблема характерна и для термоскребков, которые должны растапливать лед на лобовом стекле. Процесс нагревания длится слишком долго, поэтому удалить гололед обычным механическим способом получается значительно быстрее.
Сомнительный уют
Автомобильные чайники и кипятильники часто представляют как незаменимую вещь в дороге. На самом деле для регулярных поездок по городу или на короткие расстояния гораздо более удобным решением остается обычный термос.
Массажные накидки на кресла также вызывают скепсис у профессионалов. Механическое воздействие таких устройств не учитывает анатомические особенности позвоночника, поэтому вместо облегчения водитель рискует получить дополнительную усталость или боль.
Лишние расходы
Лопастные вентиляторы давно стали пережитком прошлого для владельцев техники с кондиционерами. Тратиться на подобные девайсы в современных реалиях нет никакого смысла.
Радар-детекторы часто становятся причиной раздражения из-за ложных срабатываний на посторонние излучения. Более того, новейшие системы контроля скорости часто используют технологии, которые бюджетные устройства просто не способны вовремя зафиксировать.
Вместо сомнительных гаджетов лучше инвестировать в исправную тормозную систему, качественное освещение и сезонные шины. Именно эти элементы гарантируют безопасность и комфорт на дороге, а не пластиковые аксессуары с привлекательными названиями.
