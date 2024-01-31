Лайфхак для водителей: какие вещи должны всегда быть в бардачке автомобиля

Бардачок не должен стать местом хранения ненужных предметов. Фото: rateworks.com

Иногда автомобильный бардачок так набит вещами, что едва закрывается, но в критической ситуации там нет именно того, что нужно. Объясняем, какие девайсы должны быть всегда под рукой у водителя.

Что стоит держать в бардачке, рассказал Lifehacker механик и основатель компании Junk Car Medics Тодд Бялашевски.

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Фонарик

Независимо от того, осматриваете ли вы под капотом ночью или днем, мощный луч всегда помогает осветить проблемы.

Руководство по эксплуатации автомобиля

Нужно срочно заменить шину или масло, но вы не знаете, как это сделать? Проверьте инструкцию по эксплуатации.

Документы

Согласно ст. 16 Закона Украины "О дорожном движении" водитель обязан иметь при себе:

удостоверение водителя;

регистрационный документ на транспортное средство;

полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Манометр

Этот инструмент позволяет проверить давление в шинах в любое время и в любом месте. Поддержание правильного давления в колесах может улучшить управляемость вашего автомобиля, эффективность топлива и срок службы покрышек.

Мини-аптечка

Под рукой нужно иметь препараты, которые водитель постоянно принимает по предписанию врача. Не помешает иметь в бардачке и антисептические салфетки.

Ручка и бумага

Конечно, у всех есть телефоны, но никогда не помешает иметь ручку и бумагу. Их можно использовать для обмена информацией после аварии или оставить записку со своими контактами, если пришлось заблокировать кого-то на парковке.

Мультиинструмент

Компактный мультиинструмент с плоскогубцами, отверткой и небольшим ножом может пригодиться для мелкого ремонта или регулировки.

Запасные предохранители

Если в пути перегорит предохранитель, наличие запасного может стать решающим фактором того, доедете ли вы до места назначения или застрянете. Не знаете как их заменить? Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

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