Лайфхак для водіїв: які речі мають завжди бути в бардачку автомобіля

Бардачок не має стати місцем зберігання непотрібних предметів. Фото: rateworks.com

Інколи автомобільний бардачок так напханий речами, що ледь закривається, але в критичній ситуації там немає саме того, що потрібно. Пояснюємо, які девайси мають бути завжди під рукою у водія.

Що варто тримати в бардачку, розповів Lifehacker механік та засновник компанії Junk Car Medics Тодд Бялашевскі.

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Ліхтарик

Незалежно від того, оглядаєте ви під капотом вночі або вдень, потужний промінь завжди допомагає висвітлити проблеми.

Посібник з експлуатації автомобіля

Потрібно терміново замінити шину або мастило, але ви не знаєте, як це зробити? Перевірте інструкцію з експлуатації.

Документи

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про дорожній рух" водій зобов'язаний мати при собі:

посвідчення водія;

реєстраційний документ на транспортний засіб;

поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Манометр

Цей невеликий інструмент дозволяє перевірити тиск в шинах в будь-який час і в будь-якому місці. Додержання правильного тиску в колесах може покращити керованість автомобіля, паливну ефективність та термін служби покришок.

Мініаптечка

Під рукою потрібно мати препарати, які водій постійно вживає за приписом лікаря. Не завадить мати в бардачку й антисептичні серветки.

Ручка та папір

Звичайно, у всіх є телефони, але ніколи не завадить мати ручку і папір. Їх можна використати для обміну інформацією після аварії або щоб залишити записку зі своїми контактами, якщо довелося заблокувати когось на парковці.

Мультиінструмент

Компактний мультиінструмент з плоскогубцями, викруткою та невеликим ножем може стати в пригоді для дрібного ремонту або регулювання.

Запасні запобіжники

Якщо в дорозі перегорить запобіжник, наявність запасного може стати вирішальним фактором того, чи доїдете ви до місця призначення, чи застрягнете. Не знаєте, як їх замінити? Зверніться до посібника з експлуатації вашого автомобіля.

Раніше ми писали, які речі взимку кожен водій повинен мати в багажнику. Також розповідали, що заборонено перевозити в багажнику українським водіям (окрім зброї та наркотиків).